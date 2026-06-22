Bandarulanka: వ్యవసాయ భూముల్లో తవ్వకాలు: కోనసీమ జిల్లాలో రైతుల ఆందోళన
Bandarulanka: అక్రమ ఆక్వా చెరువుల తవ్వకాలను నిలిపివేయాలని కోరుతూ గ్రామస్థులు జిల్లా కలెక్టర్ ఆర్. మహేష్ కుమార్కు ఫిర్యాదు చేశారు.
Bandarulanka: అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా బండారులంక, నడిపూడి గ్రామాల పరిధిలో అనుమతులు లేకుండా చేపడుతున్న అక్రమ ఆక్వా చెరువుల తవ్వకాలను తక్షణమే నిలిపివేయాలని కోరుతూ బండారులంక గ్రామస్తులు సోమవారం జిల్లా కలెక్టర్ ఆర్. మహేష్ కుమార్కు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ సందర్భంగా గ్రామస్తులు మాట్లాడుతూ, సంబంధిత అనుమతులు లేకుండానే వ్యవసాయ భూముల్లో ఆక్వా చెరువుల తవ్వకాలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపించారు.
అక్రమంగా చెరువుల తవ్వకాలు చేపట్టిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. చెరువుల తవ్వకాల కారణంగా చుట్టుపక్కల వ్యవసాయ భూములు చౌడుబారిపోయే ప్రమాదం ఉందని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాకుండా భూగర్భ జలాలు కలుషితమై గ్రామ ప్రజలు వివిధ రోగాల బారిన పడే ముప్పు ఉందని పేర్కొన్నారు.
అక్రమ ఆక్వా చెరువుల వల్ల పర్యావరణానికి, వ్యవసాయానికి తీవ్ర నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉన్నందున ఉన్నతాధికారులు వెంటనే జోక్యం చేసుకుని తవ్వకాలను నిలిపివేయాలని, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ను గ్రామస్తులు కోరారు.