YSR Kadapa: దువ్వూరులో 9వ రోజు వీఆర్ఏల సమ్మె, కండ్లకు గంతలతో నిరసన!
YSR Kadapa: వైఎస్ఆర్ జిల్లా దువ్వూరులో వీఆర్ఏల సమ్మె 9వ రోజుకు చేరింది. డిమాండ్లు పరిష్కరించాలని కోరుతూ కండ్లకు గంతలు కట్టుకుని నిరసన తెలిపారు.
YSR Kadapa: వీఆర్ఎలు తమ ప్రధాన డిమాండ్లు జీతాలు పెంచడం, డీఏ,హెస్ఆర్ పెంచడం అర్హుల గల వీఆర్ ఏలకు వీఆర్వోలుగా పదోన్నతి కల్పించడం నామిని వీఆర్వోలుగా కొనసాగించడం కుటుంబంలో ఉన్న వీఆర్ఎ చనిపోతే ఆ కుటుంబంలోనే మరొకరికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వటం లాంటి డిమాండ్లతో 9 రోజులుగా మండల తహసీల్దార్ కార్యాలయాల సమీపంలో నిరవధిక సమ్మె చేస్తున్న అటు ప్రభుత్వం గానీ ఇటు అధికారులు కానీ స్పందించకపోవడం శోచనీయమని వీఆర్ఎల సంఘం డివిజన్ ఉపాధ్యక్షులు దస్తగిరి,
మండల సంఘం అధ్యక్షులు సంపత్ లు అన్నారు . గురువారం వీఆర్ఏలు తహసిల్దార్ కార్యాలయం నుంచి స్టేట్ బ్యాంక్ వరకు పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ నిర్వహించి నిరసన తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా వీఆర్ఏల జమ్మలమడుగు డివిజన్ అధ్యక్షులు దస్తగిరి మండల అధ్యక్షులు సంపత్ లు మాట్లాడుతూ ఎన్నో ఏళ్లుగా మమ్మలను చిన్న చూపు చూస్తుందని ఇకనైనా మోనం విడనాడి
మా ప్రధాన సమస్యలను తీర్చేందుకు ముందుకు రావాలని రాష్ట్రంలో ఉన్న వీఆర్ఎలందరూ మూ కుమ్మడిగా ధర్నాను వేగవంతం చేసి ప్రభుత్వానికి తమ సాధక బాధలను తెలి యజేయక తప్పదని ఆయన అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండలములోని వీఆర్ఏలు సుబ్బరాయుడు, వెంకటయ్య, పెద్ద సుబ్బరాయుడు, సుబ్బమ్మ, రాజా, రజాక్, మస్తాన్, తదితర వీఆర్ఏలు పాల్గొన్నారు