Kadapa: కంచర్లపాలెం కుంటను పరిశీలించిన తెలుగు గంగ అధికారులు!
Kadapa: కడప జిల్లా మైదుకూరు మండలం వనిపెంట పరిధిలోని కంచర్లపాలెం కుంట లీకేజీల సమస్యపై తెలుగు గంగ అధికారులు స్పందించారు.
కడప: కడప జిల్లా మైదుకూరు మండలం వనిపెంట ప్రాంతంలో ఉన్న తెలుగుగంగ ప్రాజెక్ట్ బ్రహ్మం సాగర్ కాల్వ అనుబంధ కంచర్లపాలెం కుంట నుండి ఉబికి వస్తున్న నీరు వల్ల దాదాపు పది సంవత్సరాలుగా ప్రతి సంవత్సరం ఖరీఫ్ సీజన్లో దాదాపు 3000 వేలఎకరాల్లో పంటలు పెట్టుకునేందుకు ఇబ్బంది పడుతున్న రైతుల సమస్య పరిష్కరించాలని కోరుతు రైతు సేవా సమితి కడప జిల్లా అధ్యక్షుడు ఏవి.రమణ నాయకత్వంలో బాదిత రైతులు తెలుగు గంగ ప్రాజెక్టు జిల్లా ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారికి,
చేసిన వినతికి స్పందించిన తెలుగు గంగ అధికారులు ఈరోజు ఉదయం 11 గంటల సమయంలో ప్రాజెక్టు డివిజనల్ ఇంజనీర్ డిఈ.రామచంద్ర,ఏఈ. వినయ కుమార్ రెడ్డిలు బాధత రైతులు, రైతు నాయకులు తో కలిసి సమస్య ఉన్న కంచర్లపాలెం కుంటను పర్యటించి సమస్యపై రైతులు ,రైతు నాయకులతో చర్చించి రైతుల సమస్యను ప్రాజెక్టు పై అధికారుల దృష్టికి తీసుకు వెళ్లి కుంట నుండి ఉబికి వస్తున్న నీరు నిలుపుదలకు చర్యలు చేపడతామని తెలుగు గంగ డిఈ. రామచంద్ర, రైతులకు,
రైతు సేవాసమితి నాయకత్వానికి తెలియజేశారని రైతు సేవా సమితి జిల్లా అధ్యక్షుడు ఏ వి.రమణ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో రైతు సేవాసమితి మైదుకూరు నియోజకవర్గకార్యదర్శి. మాడిశెట్టి సహదేవుడు, సమితి మైదుకూరు పట్టణ అధ్యక్షుడు రామ్మోహన్, సామాజిక కార్యకర్తవేమలూరి మాలకొండయ్య, రైతులు మాజీ సర్పంచ్ మూలే రాజగోపాల్ రెడ్డి, పడిగపాటి నారాయణరెడ్డి, మూలే రామచంద్రారెడ్డి, వెంకట్రాంరెడ్డి, రామ సుబ్బారెడ్డి, నారాయణరెడ్డి, రమణారెడ్డితదితరులు పాల్గొన్నారు.