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Home ఆంధ్రప్రదేశ్కడప (వైఎస్సార్ కడప)Rayachoti: శ్రీ ప్రసన్న ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం వద్ద ప్రత్యేక పూజలు మరియు అన్నదానం!

Rayachoti: శ్రీ ప్రసన్న ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం వద్ద ప్రత్యేక పూజలు మరియు అన్నదానం!

Rayachoti: రాయచోటిలో వినాయక ఉత్సవాల సందర్భంగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజలు మరియు అన్నదాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రాజంపేట పార్లమెంట్ టీడీపీ అధ్యక్షులు సుగవాసి ప్రసాద్ బాబు.

N. SURYA PRAKASH RAJU, ROYCHOTI
Published on: 25 Sept 2026 1:50 PM IST
Rayachoti
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Rayachoti: శ్రీ ప్రసన్న ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం వద్ద ప్రత్యేక పూజలు మరియు అన్నదానం!

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Rayachoti: రాయచోటి పట్టణంలోని మాండవ్య నది ఒడ్డున, గౌతమ్ హాల్ ఎదురుగా ఉన్న శ్రీ ప్రసన్న ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం సమీపంలో వినాయకుని వారోత్సవాల సందర్భంగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజలు, అన్నదాన కార్యక్రమంలో రాజంపేట పార్లమెంట్ టీడీపీ అధ్యక్షులు, టీటీడీ మాజీ పాలకమండలి సభ్యులు శ్రీ సుగవాసి ప్రసాద్ బాబు గారు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు.

వినాయకుని ఉత్సవ కమిటీ సభ్యుల ఆహ్వానం మేరకు కార్యక్రమానికి హాజరైన ప్రసాద్ బాబు గారు స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం భక్తులు, స్థానికులతో కలిసి అన్నదాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా ప్రసాద్ బాబు గారు మాట్లాడుతూ అన్నదానం చేయడం గొప్ప పుణ్యకార్యమని, భక్తి భావంతో నిర్వహించే ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు సమాజంలో ఐక్యత, మానవతా విలువలను పెంపొందిస్తాయని అన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ భక్తితో పాటు సేవా భావాన్ని అలవర్చుకుని, సమాజానికి ఉపయోగపడే మంచి కార్యక్రమాల్లో భాగస్వాములు కావాలని సూచించారు.

వినాయకుని ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు ప్రసాద్ బాబు గారికి ఘనస్వాగతం పలికి, శాలువాతో సత్కరించి, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు.

Annamayya DistrictRayachotiSugavasi Prasad BabuVinayaka Chavithi
N. SURYA PRAKASH RAJU, ROYCHOTI

N. SURYA PRAKASH RAJU, ROYCHOTI

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