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Home ఆంధ్రప్రదేశ్కడప (వైఎస్సార్ కడప)Rayachoti: రాయచోటి శ్రీరామ్‌నగర్‌లో భక్తిశ్రద్ధలతో వినాయకుని నిమజ్జనం!

Rayachoti: రాయచోటి శ్రీరామ్‌నగర్‌లో భక్తిశ్రద్ధలతో వినాయకుని నిమజ్జనం!

Rayachoti: రాయచోటి శ్రీరామ్‌నగర్‌లో వినాయకుని నిమజ్జన వేడుకలు భక్తిశ్రద్ధలతో జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ అధ్యక్షులు సుగవాసి ప్రసాద్ బాబు పాల్గొన్నారు.

N. SURYA PRAKASH RAJU, ROYCHOTI
Published on: 26 Sept 2026 12:16 PM IST
Rayachoti
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Rayachoti: రాయచోటి శ్రీరామ్‌నగర్‌లో భక్తిశ్రద్ధలతో వినాయకుని నిమజ్జనం!

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Rayachoti: రాయచోటి పట్టణం గాలివీడు రోడ్డు CI రోడ్డులోని శ్రీరాంనగర్ లో ఉత్సవ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన వినాయకుని నిమజ్జన కార్యక్రమంలో రాజంపేట పార్లమెంట్ టీడీపీ అధ్యక్షులు, టీటీడీ పాలకమండలి మాజీ సభ్యులు శ్రీ సుగవాసి ప్రసాద్ బాబు గారు కమిటీ ఆహ్వానం మేరకు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ?

ఈ సందర్భంగా వినాయకునికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి, స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందారు. అనంతరం భక్తులతో కలిసి నిమజ్జన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా నిమజ్జన ఊరేగింపు ప్రశాంతంగా, భక్తిశ్రద్ధలతో, ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలకు తావులేకుండా జరుపుకోవాలని ఆయన సూచించారు. ప్రతి ఒక్కరూ ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటిస్తూ, చిన్నారులు, మహిళలు, వృద్ధుల భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని కోరారు.

అలాగే నీటి ప్రదేశాల వద్ద జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ, విద్యుత్ తీగలు మరియు ప్రమాదకర ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉండాలని, పోలీసుల సూచనలు–నిబంధనలను ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా పాటించాలని తెలిపారు. పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ నిమజ్జన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలని సూచించారు.

“వినాయకుని ఆశీస్సులతో ప్రతి కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు, ఆయురారోగ్యాలు, శాంతి వెల్లివిరియాలి” అని సుగవాసి ప్రసాద్ బాబు గారు ఆకాంక్షించారు.

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N. SURYA PRAKASH RAJU, ROYCHOTI

N. SURYA PRAKASH RAJU, ROYCHOTI

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