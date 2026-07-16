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Kadapa: కడపను జగన్ మోసం చేశారు!

Kadapa:కడప జిల్లా అభివృద్ధిని వైఎస్ జగన్ నిర్లక్ష్యం చేశారని టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు భూపేష్ విమర్శ.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 16 July 2026 4:02 PM IST
Kadapa
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Kadapa: కడపను జగన్ మోసం చేశారు!

Kadapa: కడప బిడ్డను ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేస్తాను అని చెప్పి కడప వాసులతో గుంపగుత్తగా ఓట్లు వేయించుకుని జగన్ మోసం చేశారని పెట్టుబడులు కూడా కడపకు తీసుకురాలేకపోయారని తెలుగుదేశం పార్టీ కడప జిల్లా అధ్యక్షులు ఆరోపించారు.

కడప టిడిపి కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో భూపేష్ మాట్లాడుతూ కడప జిల్లా అభివృద్ధిపై కూటమి ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉందని,సోలార్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని , స్టీల్ ప్లాంట్ పనులు ప్రారంభం , దాల్మియా సిమెంట్ రెండవ ప్లాంట్ పనులు ప్రారంభం వలన కడప యువతకు భరోసా ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నారు.2019-24 మద్య కడప జిల్లాకు పెట్టుబడులే లేవని, గత పాలకులు కడపను రాజకీయంగా మాత్రమే ఉపయోగించుకున్నారని అన్నారు.

వైసిపి ఎమ్మెల్సీ రామసుబ్బారెడ్డి వారి చిన్నాన్న మరణం తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వచ్చి పదవులు అనుభవిస్తున్నారు. తప్ప జమ్మలమడుగులో ఒక్క అభివృద్ది కార్యక్రమం కూడా చేయలేదన్నారు. దాల్మియా సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీని ఇబ్బందులకు గురి చేసేందుకే రైతులతో కలిసి ప్రెస్ మీట్ లు పెడుతున్నారని,దాల్మియా వారితో స్థానికులకు న్యాయం జరిగేలా పకడ్బందీగా నిబంధనలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని,అందులో భాగంగా ముందుగానే దాల్మియా వారు ఐదు కోట్లు ఫండ్ ఇవ్వడం జరిగిందని తెలిపారు. పెట్టుబడిదారులను కమిషన్ల కోసం బెదిరించి పరిశ్రమలను ఇబ్బందులు పెట్టే వైఖరిని మానుకోవాలని వైసీపీ నాయకులకు సూచించారు.

TDPKadapaBhupeshMLC Ramasubba Reddy
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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