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Sambepalli: సంబేపల్లెలో పేకాట స్థావరంపై దాడి.. 10 మంది అరెస్ట్

Sambepalli: సంబేపల్లె మండలం గున్నికుంట్ల వద్ద పేకాట స్థావరంపై పోలీసులు దాడి చేశారు.

C. RAMESH BABU, ROYCHOTI
Published on: 20 July 2026 9:10 AM IST
Sambepalli
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Sambepalli: సంబేపల్లెలో పేకాట స్థావరంపై దాడి.. 10 మంది అరెస్ట్

Sambepalli: సంబేపల్లె మండలం గున్నికుంట్ల పరిసరాల్లో పేకాట స్థావరంపై స్థానిక పోలీసులు, ఎస్‌బీ పోలీసులతో కలిసి ఆదివారం మెరుపుదాడి నిర్వహించారు. ఈ దాడిలో 10 మంది జూదరులను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు ఎస్‌ఐ రవికుమార్ తెలిపారు.

దాడి సమయంలో మరికొందరు పేకాటరాయుళ్లు పరారైనట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. నిందితుల వద్ద నుంచి రూ.50,180 నగదు, 7 సెల్‌ఫోన్లు, 6 ద్విచక్ర వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి నిందితులను కోర్టులో హాజరుపరచనున్నట్లు ఎస్‌ఐ తెలిపారు.

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C. RAMESH BABU, ROYCHOTI

C. RAMESH BABU, ROYCHOTI

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