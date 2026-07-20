Home ఆంధ్రప్రదేశ్కడప (వైఎస్సార్ కడప)Kadapa: దస్తావేజు లేఖర్ల రిలే నిరాహార దీక్షలు జీవో 396 రద్దుకు డిమాండ్

Kadapa: దస్తావేజు లేఖర్ల రిలే నిరాహార దీక్షలు జీవో 396 రద్దుకు డిమాండ్

Kadapa: రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ ప్రైవేటీకరణ జీవో 396ను రద్దు చేయాలని కడపలో దస్తావేజు లేఖర్లు, స్టాంప్ వెండర్లు రిలే నిరాహార దీక్షలు చేపట్టారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 20 July 2026 4:42 PM IST
Kadapa
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Kadapa: దస్తావేజు లేఖర్ల రిలే నిరాహార దీక్షలు జీవో 396 రద్దుకు డిమాండ్

కడప : సంపద సృష్టిస్తాము అని చెప్పుకునే కూటమి ప్రభుత్వం సంపదను సృష్టించే రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసులను ప్రైవేటు పరం చేయడం దారణమని ఈ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని దస్తావేజు లేఖర్ల రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి వేణుగోపాల్ కోరారు.

రిజిస్టర్ కార్యాలయం ఎదుట దస్తావేజు లేఖర్లు స్టాంప్ వెండర్లు రిలే నిరాహార దీక్షలు చేపట్టారు.ఈ సందర్భంగా దస్తావేజు లేఖర్ల సంఘం నాయకులు మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రిజిస్ట్రేషన్ స్టాంపుల శాఖను ప్రైవేటీకరణ చేస్తూ రిజిస్ట్రేషన్ సేవా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తూ జీవో నెంబర్ 396 విడుదల చేయడం జరిగిందని

ఈ జీవో వలన దస్తావేజు లేఖర్లు స్టాంప్ వెండర్లు జీవనోపాధి కోల్పోతారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. లక్ష మందికి పైగా రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసుల్లో దస్తావేజు లేఖర్ల గా ఉపాధి పొందుతున్నామని రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసులను ప్రైవేటీకరణ చేస్తే మేమంతా ఉపాధి కోల్పోతామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రజల ఆస్తులకు భద్రత ఉండదని వారి ఆస్తులను ప్రైవేటు వ్యక్తుల చేతిలో పెట్టినట్లు అవుతుందని రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసులను ప్రైవేటు పరం చేసే నిర్ణయంపై ప్రభుత్వం పునరాలోచించాలని సూచించారు.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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