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Rayachoty: రాయచోటి నియోజకవర్గంలో ఘనంగా ప్రజా దర్బార్!

Rayachoty: అన్నమయ్య చిన్నమండెం మండలం బోరెడ్డిగారిపల్లెలో రవాణా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి ప్రజా దర్బార్ నిర్వహించి, సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు.

N. SURYA PRAKASH RAJU, ROYCHOTI
Published on: 27 Sept 2026 8:18 AM IST
Rayachoty
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Rayachoty: రాయచోటి నియోజకవర్గంలో ఘనంగా ప్రజా దర్బార్!

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Rayachoty: చిన్నమండెం మండలం పడమటి కోన గ్రామం బోరెడ్డిగారి పల్లెలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రవాణా, యువజన క్రీడా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి గారు ప్రజా దర్బార్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా గ్రామ ప్రజలు తమ సమస్యలను, అవసరాలను మంత్రిగారి దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.

ప్రజల నుంచి వచ్చిన ప్రతి సమస్యను మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఓపికగా విని, సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడి సమస్యల పరిష్కారానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ప్రభుత్వం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా, స్థానికంగా ఎదురవుతున్న సమస్యలను ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరించే దిశగా కృషి చేస్తామని మంత్రి తెలిపారు.

గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధి, మౌలిక వసతుల కల్పన, ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి నిరంతరం అందుబాటులో ఉంటూ, నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

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N. SURYA PRAKASH RAJU, ROYCHOTI

N. SURYA PRAKASH RAJU, ROYCHOTI

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