Rayachoty: కూడళ్ల అభివృద్ధిపై మండిపల్లి లక్ష్మీప్రసాద్ రెడ్డి సమీక్ష
Rayachoty: రాయచోటి పట్టణంలోని ప్రధాన కూడళ్లు, డివైడర్ల సుందరీకరణ పనులను మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి సోదరులు, టీడీపీ నేత లక్ష్మీప్రసాద్ పరిశీలించారు.
Rayachoty: రాయచోటి మున్సిపాలిటీ నందు గల ప్రధాన కూడళ్లను మరియు డివైడర్ ను,అభివృద్ధి ఆధునిక పద్దతిలో సుందరంగా ముస్తాబవుతున్న పట్టణంలోనే ప్రధాన కుడళ్ళు పనులను గౌరవ మంత్రివర్యులు మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి గారి సోదరులు నియోజకవర్గ టీడీపీ నాయకులు డాక్టర్ మండిపల్లి లక్ష్మి ప్రసాద్ రెడ్డి గారు పరిశీలించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మున్సిపాలిటి అధికారులకు మరియు కాంట్రాక్టర్ కు పనులు నాణ్యంగా మరియు వేగవంతంగా పూర్తి చెయ్యాలి అని ఆదేశించారు.
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