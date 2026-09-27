Rayachoty: రాయచోటిలో వైభవంగా శ్రీ వీరభద్రస్వామి వారి కళ్యాణోత్సవం!
Rayachoty: అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటి వీరభద్రస్వామి ఆలయంలో పౌర్ణమి సందర్భంగా కన్నులపండువగా స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం. భక్తులు భారీగా హాజరు.
Rayachoty: అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటి పట్టణము యందు వెలసిన శ్రీ భద్రకాళీ సమేత శ్రీ వీరభద్రస్వామి వారి దేవస్థానము యందు పౌర్ణమి సందర్బంగా శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు కళ్యాణోత్సవం నిర్వహించడం జరిగినది. ఈ కళ్యాణోత్సవ కార్యక్రమమునకు స్థానక భక్తులతో పాటు కన్నడ భక్తులు వివిగా పాల్గొన్నట్లు ఆలయ చైర్మన్ శ్రీ తిరుమల మనోజ్ కుమార్ గారు మరియు పాలక మండలి సభ్యులు మరియు ఆలయ సహాయ కమిషనర్ & కార్యనిర్వహణాధికారి శ్రీ డి.వి. రమణారెడ్డి గారు తెలియజేశారు.