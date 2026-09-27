News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home ఆంధ్రప్రదేశ్కడప (వైఎస్సార్ కడప)Rayachoty: రాయచోటిలో వైభవంగా శ్రీ వీరభద్రస్వామి వారి కళ్యాణోత్సవం!

Rayachoty: రాయచోటిలో వైభవంగా శ్రీ వీరభద్రస్వామి వారి కళ్యాణోత్సవం!

Rayachoty: అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటి వీరభద్రస్వామి ఆలయంలో పౌర్ణమి సందర్భంగా కన్నులపండువగా స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం. భక్తులు భారీగా హాజరు.

N. SURYA PRAKASH RAJU, ROYCHOTI
Published on: 27 Sept 2026 8:23 AM IST
Rayachoty
X

Rayachoty: రాయచోటిలో వైభవంగా శ్రీ వీరభద్రస్వామి వారి కళ్యాణోత్సవం!

Short News

Rayachoty: అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటి పట్టణము యందు వెలసిన శ్రీ భద్రకాళీ సమేత శ్రీ వీరభద్రస్వామి వారి దేవస్థానము యందు పౌర్ణమి సందర్బంగా శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు కళ్యాణోత్సవం నిర్వహించడం జరిగినది. ఈ కళ్యాణోత్సవ కార్యక్రమమునకు స్థానక భక్తులతో పాటు కన్నడ భక్తులు వివిగా పాల్గొన్నట్లు ఆలయ చైర్మన్ శ్రీ తిరుమల మనోజ్ కుమార్ గారు మరియు పాలక మండలి సభ్యులు మరియు ఆలయ సహాయ కమిషనర్ & కార్యనిర్వహణాధికారి శ్రీ డి.వి. రమణారెడ్డి గారు తెలియజేశారు.

Rayachoty Temple NewsVeerabhadra Swamy KalyanamAnnamayya District NewsBhadrakali Veerabhadra Swamy
N. SURYA PRAKASH RAJU, ROYCHOTI

N. SURYA PRAKASH RAJU, ROYCHOTI

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X