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Home ఆంధ్రప్రదేశ్కడప (వైఎస్సార్ కడప)Rayachoti: తాడేపల్లి క్యాంప్ కార్యాలయంలో మంత్రి ప్రజాదర్బార్

Rayachoti: తాడేపల్లి క్యాంప్ కార్యాలయంలో మంత్రి ప్రజాదర్బార్

Rayachoti: మంత్రి మండిపల్లి రామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి తాడేపల్లి క్యాంప్ కార్యాలయంలో ప్రజాదర్బార్ నిర్వహించి, ప్రజల సమస్యలను పరిశీలించి పరిష్కార మార్గాలు చూపించారు.

N. SURYA PRAKASH RAJU, ROYCHOTI
Published on: 24 Sept 2026 1:39 PM IST
Rayachoti
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Rayachoti: తాడేపల్లి క్యాంప్ కార్యాలయంలో మంత్రి ప్రజాదర్బార్

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Rayachoti: గురువారం నాడు తాడేపల్లి క్యాంప్ కార్యాలయంలో మంత్రి మండిపల్లి రామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి ప్రజా దర్బార్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. పలు ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన వారి సమస్యలను మంత్రి పరిష్కార మార్గం చూపించారు. సమస్య రహిత సమాజం కోసం నిరంతరం కృషి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని ఆయన తెలిపారు. నిరంతరం ప్రజల సమస్యలను సానుకూల దృక్పథంతో పరిష్కరిస్తున్నా మంత్రిని సేవల పట్ల పలువురు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

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N. SURYA PRAKASH RAJU, ROYCHOTI

N. SURYA PRAKASH RAJU, ROYCHOTI

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