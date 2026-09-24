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Home ఆంధ్రప్రదేశ్కడప (వైఎస్సార్ కడప)Pulivendula: నూతన ఎస్సైగా బాధ్యతలు చేపట్టిన ఎం.సుభాన్!

Pulivendula: నూతన ఎస్సైగా బాధ్యతలు చేపట్టిన ఎం.సుభాన్!

Pulivendula: పులివెందుల నూతన ఎస్సైగా ఎం.సుభాన్ గురువారం బాధ్యతలు స్వీకరణ. ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే పోలీసింగ్ అందిస్తామని, శాంతిభద్రతలపై రాజీపడేది లేదని వెల్లడి.

T. AMARNATH, PULIVENDULA
Published on: 24 Sept 2026 1:20 PM IST
Pulivendula
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Pulivendula: నూతన ఎస్సైగా బాధ్యతలు చేపట్టిన ఎం.సుభాన్!

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Pulivendula: పులివెందుల నూతన ఎస్సైగా ఎం.సుభాన్ నియమితులయ్యారు. ఈ మేరకు ఆయన గురు వారం పోలీస్ స్టేషన్లో బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే పోలీసింగ్ కు ప్రాధాన్యమిస్తానని, శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో ఎటువంటి రాజీ ఉండబోదని అన్నారు.పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఎలాంటి గొడవలు, ప్రమాదాలు జరగకుండా నిరంతరం ప్రజలకు సేవలందిస్తానన్నారు.

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T. AMARNATH, PULIVENDULA

T. AMARNATH, PULIVENDULA

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