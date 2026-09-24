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Home ఆంధ్రప్రదేశ్కడప (వైఎస్సార్ కడప)Rayachoti: ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో ఘనంగా ఎన్ఎస్ఎస్ దినోత్సవ వేడుకలు!

Rayachoti: ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో ఘనంగా ఎన్ఎస్ఎస్ దినోత్సవ వేడుకలు!

Rayachoti: రాయచోటి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో ఘనంగా జరిగిన జాతీయ సేవా దినోత్సవం. విద్యార్థుల్లో సేవాభావం పెంపొందించడంలో NSS కీలకమన్న ప్రిన్సిపాల్ డా. ఏ. శ్రీనివాసరావు.

N. SURYA PRAKASH RAJU, ROYCHOTI
Published on: 24 Sept 2026 3:59 PM IST
Rayachoti
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Rayachoti: ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో ఘనంగా ఎన్ఎస్ఎస్ దినోత్సవ వేడుకలు!

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Rayachoti: ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల, రాయచోటిలో జాతీయ సేవా పథకం (NSS) యూనిట్–1, 2 ఆధ్వర్యంలో జాతీయ సేవా దినోత్సవాన్ని గురువారం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డా. ఏ. శ్రీనివాసరావు అధ్యక్షత వహించారు.

ఈ సందర్భంగా ప్రిన్సిపాల్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థుల్లో సేవాభావం, సామాజిక బాధ్యత, క్రమశిక్షణ వంటి విలువలను పెంపొందించడంలో NSS కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని తెలిపారు. వైస్ ప్రిన్సిపాల్ డా. ఎం. మునియానాయక్, IQAC కోఆర్డినేటర్ ఎస్. ఫరూక్ బాషా కార్యక్రమంలో పాల్గొని NSS సేవలను అభినందించారు.

NSS యూనిట్–1, 2 కోఆర్డినేటర్లు యు. ప్రసాద్, ఎ. ఖాజా ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కళాశాల అధ్యాపకులు, బోధనేతర సిబ్బంది మరియు విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

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N. SURYA PRAKASH RAJU, ROYCHOTI

N. SURYA PRAKASH RAJU, ROYCHOTI

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