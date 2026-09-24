Mydukur: ఎర్రచందనం స్మగ్లర్ల దాడిలో కానిస్టేబుల్కు గాయాలు!
Mydukur: వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో ఎర్రచందనం స్మగ్లర్ల దాడిలో గాయపడిన కానిస్టేబుల్ చెన్నయ్యను పరామర్శించిన జిల్లా ఎస్పీ నచికేత్.
Mydukur: వైఎస్సార్ కడప జిల్లా దువ్వూరు మండలం పరిధిలోని జగనన్న కాలనీ వద్ద ఎర్రచందనం స్మగ్లర్ల దాడిలో గాయపడిన కానిస్టేబుల్ చెన్నయ్యను కడప జిల్లా ఎస్పీ నచికేత్ పరామర్శించారు. గురువారం మైదుకూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి చేరుకున్న ఆయన, కానిస్టేబుల్ ఆరోగ్య పరిస్థితిని వైద్యులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఘటన వివరాలను వెల్లడించారు. గురువారం తెల్లవారుజామున సుమారు మూడు గంటల ప్రాంతంలో జగనన్న కాలనీ సమీపంలో ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణా జరుగుతోందన్న పక్కా సమాచారంతో చాపాడు ఎస్సై చిన్న పెద్దయ్య, స్పెషల్ పార్టీ పోలీసులు సంయుక్తంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. అక్కడ చాపాడు మండలం ఖాదరుపల్లెకు చెందిన మోస్ట్ వాంటెడ్ స్మగ్లర్ జాకీర్తో పాటు మరో ఐదుగురు వ్యక్తులు ఉన్నారు. పోలీసులను గమనించిన స్మగ్లర్లు తప్పించుకునే క్రమంలో కానిస్టేబుల్ చెన్నయ్యపై కత్తితో దాడికి పాల్పడ్డారు.
కానిస్టేబుల్పై దాడి జరగడంతో చాపాడు ఎస్సై వెంటనే అప్రమత్తమై ఆత్మరక్షణ కోసం స్మగ్లర్ జాకీర్పై రెండు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు. ఈ కాల్పుల్లో జాకీర్ కాలికి తీవ్ర గాయమైంది. పోలీసులు జాకీర్తో పాటు సుధాకర్ అనే మరో స్మగ్లర్ను అదుపులోకి తీసుకోగా, మిగతా నలుగురు చీకట్లో పరారయ్యారు. పట్టుబడిన జాకీర్పై వివిధ జిల్లాల్లో 4 పీడీ యాక్ట్లు, 98 క్రిమినల్ కేసులు నమోదై ఉన్నాయని ఎస్పీ తెలిపారు.
గాయపడిన నిందితుడు జాకీర్ను తొలుత మైదుకూరు ఆసుపత్రికి, అనంతరం మెరుగైన చికిత్స నిమిత్తం కడప రిమ్స్కు తరలించారు. ఘటనా స్థలం నుంచి 7 ఎర్రచందనం దుంగలతో పాటు ఒక టెంపో, ఒక కారును పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పరారైన నలుగురు నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేసినట్లు ఎస్పీ స్పష్టం చేశారు