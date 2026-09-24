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Mydukur: మున్సిపల్ కార్యాలయం ముట్టడిస్తాం: రైతు సేవా సమితి!

Mydukur: మైదుకూరు 19వ వార్డు పరిధిలోని మామిళ్ళపల్లి-కొత్తపల్లి రోడ్డు అధ్వానం: బురద గుంతలు పూడ్చకుంటే మున్సిపల్ కార్యాలయం ముట్టడిస్తామని ఏవి. రమణ హెచ్చరిక.

A. VEERA BHUPAL, MYDUKUR
Published on: 24 Sept 2026 5:54 PM IST
Mydukur
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Mydukur: మున్సిపల్ కార్యాలయం ముట్టడిస్తాం: రైతు సేవా సమితి!

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మైదుకూరు: మైదుకూరు మున్సిపల్ పరిధిలోని 19వ డివిజన్ మామిళ్ళపల్లి,కొత్తపల్లి గ్రామానికి వెళ్ళే రహదారి చాల దారుణమని రైతు సేవాసమితి కడప జిల్లా అధ్యక్షుడు ఏవి. రమణ అన్నారు.

ఈరోజు ఒక మిత్రుని సెల్లులో వచ్చిన కథనాన్ని రైతు సేవాసమితి మైదుకూరు పట్టణ సమితి అధ్యక్షుడు కానగుడూరు రామ్మోహన్ తో కలిసి పరిశీలించేందుకు మామిళ్లపల్లె, కొత్తపల్లి గ్రామానికి వెళ్లినరైతు సేవాసమితి జిల్లా అధ్యక్షుడు ఏవి.రమణను గ్రామ రైతులు, యువకులుసమస్య ఉన్న ప్రాంతానికి వచ్చి వారు మాట్లాడుతూ గత రెండు సంవత్సరాలుగా మా గ్రామ ప్రజల పరిస్థితి దారుణంగా ఉందని.

గత సంవత్సరం అధిక వర్షాలతో ఈ రహదారిలో గ్రామానికి వెళ్లేందుకు చాలా ఇబ్బంది పడ్డామని ఈ సంవత్సరం కూడా చిన్నపాటి వర్షం కురిసింది అంటే గ్రామ ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని మునిసిపల్ కమిషనర్, స్థానిక ఎమ్మెల్యే, ఈ రెండు సంవత్సరాల కాలంలో గ్రామానికి రెండు ,మూడు సార్లు వచ్చి పరిశీలించి రోడ్డు సమస్య పరిష్కరిస్తామని.

చెప్పి పరిష్కరించ లేదని రైతులు యువకులు రైతు నాయకులతో వాపోయారని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మైదుకూరు మున్సిపాలిటీకి ఇప్పుడుకేటాయించిన ఈ 19 కోట్ల నిధుల లోనైనా రోడ్డు సమస్య పరిష్కరించాలని అంతకుముందు వెంటనే బురద, గుంతలను పూడ్చి గ్రామప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలని లేకపోతే రైతు సేవా సమితి నాయకత్వంలో గ్రామ రైతులు, ప్రజలతో కలిసి మైదుకూరు మున్సిపల్ కార్యాలయాన్ని దిగ్బంధనం చేస్తామని.

ఏవి. రమణ మైదుకూరు మున్సిపల్ అధికారులకు తెలిపారు. ఈరోజు జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ఏవి. రమణ, రామ్మోహన్ తో పాటు, సామాజిక కార్యకర్త ములపాకు నాగేశ్వర్ రెడ్డి, మాల కొండయ్య గ్రామ రైతులు గోశెట్టి రామ్మూర్తి, తోట హనుమంతు, బండి ఆంజనేయ గ్రామ రైతులు, యువకులు పాల్గొన్నారు.

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A. VEERA BHUPAL, MYDUKUR

A. VEERA BHUPAL, MYDUKUR

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