రైతులకు ప్రొద్దుటూరు ఎమ్మెల్యే వరదరాజులరెడ్డి అలర్ట్.. ఆ పంటలకే మొగ్గు చూపండి!
వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో ఎమ్మెల్యే వరదరాజులరెడ్డి రైతులకు కీలక సూచనలు చేశారు.
ప్రొద్దుటూరు (కడప): కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో ఎమ్మెల్యే వరదరాజులరెడ్డి రైతులకు కీలక సూచనలు చేశారు. ఈ ఏడాది వర్షాభావ పరిస్థితులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటూ, రైతులు పరిస్థితులను అంచనా వేసుకుని పంటల ఎంపికలో జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచించారు. ఈ ఏడాది వర్షాలు ఆశించిన స్థాయిలో కురిసే పరిస్థితులు కనిపించడం లేదన్నారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో వాతావరణ పరిస్థితులు మారాయని, ఇప్పటివరకు సకాలంలో వర్షాలు ప్రారంభం కాలేదని తెలిపారు.
దీంతో జిల్లాలో వర్షాభావ పరిస్థితులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం ప్రధాన ప్రాజెక్టుల్లోకి కూడా తగిన స్థాయిలో నీరు చేరలేదని, శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయిలో నిండితే మాత్రమే ఒక పంటకు సరిపడా సాగునీరు అందించే అవకాశం ఉంటుందని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. ఈ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని రైతులు నీటి అవసరం తక్కువగా ఉండే వర్షాధార పంటలను సాగు చేయాలని, పరిస్థితులను అంచనా వేసి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని వరదరాజుల రెడ్డి రైతులకు సూచించారు.