Rayachoti: జపాన్ ఓపెన్ విజేత పీవీ సింధుపై మంత్రి ప్రశంసలు
Rayachoti: జపాన్ ఓపెన్ టైటిల్ గెలిచిన తొలి భారతీయురాలిగా చరిత్ర సృష్టించిన పీవీ సింధుపై మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
రాయచోటి: పీవీ సింధు జపాన్ ఓపెన్ టైటిల్ విజయం పట్ల మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి హర్షం. టైటిల్ గెలిచిన తొలి భారతీయురాలిగా సింధు చరిత్ర సృష్టించారు.
సింధు.. రాష్ట్రానికి, దేశానికి మరోసారి గర్వకారణంగా నిలిచారు. సింధు.. భవిష్యత్తులో మరిన్ని టైటిళ్లు సాధించాలి : మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి.
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