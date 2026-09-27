News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home ఆంధ్రప్రదేశ్కడప (వైఎస్సార్ కడప)Rayachoti: రాయచోటిలోని స్వగృహంలో మంత్రి మండిపల్లి కుమారుడి జన్మదిన వేడుకలు!

Rayachoti: రాయచోటిలోని స్వగృహంలో మంత్రి మండిపల్లి కుమారుడి జన్మదిన వేడుకలు!

Rayachoti: అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటిలో మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి కుమారుడు నిశ్చల్ నాగిరెడ్డి జన్మదిన వేడుకలు. కుమారుడికి అభినందనలు తెలిపిన మంత్రి.

N. SURYA PRAKASH RAJU, ROYCHOTI
Published on: 27 Sept 2026 8:40 AM IST
Rayachoti
X

Rayachoti: రాయచోటిలోని స్వగృహంలో మంత్రి మండిపల్లి కుమారుడి జన్మదిన వేడుకలు!

Short News

Rayachoti: అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటి నియోజకవర్గం లోని బోరెడ్డిగారిపల్లి మంత్రి స్వగృహం లో మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి గారు తన కుమారుడు మండిపల్లి నిశ్చల్ నాగిరెడ్డి గారి జన్మదిన పురస్కరించుకొని హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

ఈ సందర్భంగా నిశ్చల్ నాగిరెడ్డిని ఆశీర్వదించి, ఆయనకు ఆయురారోగ్యాలు, సుఖసంతోషాలు కలగాలని, భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలని మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఆకాంక్షించారు.

RayachotiAnnamayyaRamprasad ReddyNischal Nagi ReddyBirthday Celebrations
N. SURYA PRAKASH RAJU, ROYCHOTI

N. SURYA PRAKASH RAJU, ROYCHOTI

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X