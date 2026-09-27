Rayachoti: రాయచోటిలోని స్వగృహంలో మంత్రి మండిపల్లి కుమారుడి జన్మదిన వేడుకలు!
Rayachoti: అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటిలో మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి కుమారుడు నిశ్చల్ నాగిరెడ్డి జన్మదిన వేడుకలు. కుమారుడికి అభినందనలు తెలిపిన మంత్రి.
Rayachoti: అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటి నియోజకవర్గం లోని బోరెడ్డిగారిపల్లి మంత్రి స్వగృహం లో మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి గారు తన కుమారుడు మండిపల్లి నిశ్చల్ నాగిరెడ్డి గారి జన్మదిన పురస్కరించుకొని హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా నిశ్చల్ నాగిరెడ్డిని ఆశీర్వదించి, ఆయనకు ఆయురారోగ్యాలు, సుఖసంతోషాలు కలగాలని, భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలని మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఆకాంక్షించారు.