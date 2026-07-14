Kadiri: కదిరి ఆర్టీఓ ఆఫీస్ తరలింపును అడ్డుకోవాలి: ఎమ్మెల్యేకు వినతి!
Kadiri: కదిరి ఆర్టీఓ కార్యాలయాన్ని పుట్టపర్తికి తరలించే ప్రయత్నాలను అడ్డుకోవాలని ఎమ్మెల్యే కందికుంట వెంకటప్రసాద్కు మినిలారీ అసోసియేషన్ వినతిపత్రం అందజేత.
Kadiri: శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కదిరి ఎమ్మెల్యే కందికుంట వెంకటప్రసాద్ చొరవతో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే కదిరిలో RTO కార్యాలయం ఏర్పాటు చేశారు.బైఫర్కేషన్లో బాగంగా కదిరి RTO కార్యాలయం పుట్టపర్తికి తరలించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతుండడంతో విషయం తెలుసుకున్న వాహన యజమానులు RTO కార్యాలయం తరలించకుండా అడ్డుకోవాలని కదిరి మినిలారీ అసోసియేషన్ ఆద్వర్యంలో స్థానిక శాసన సభ్యులు కందికుంట వెంకటప్రసాద్ కు వినతిపత్రం అందజేశారు వాహనదారులు..
కదిరి ప్రాంతంలో వేలాది మంది వాహనదారుల చిరకాల కోరిక అయిన RTO కార్యాలయంను కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అయిన కొద్ది నెలల వ్యవధిలోనే కదిరి శాసన సభ్యులు కందికుంట వెంకటప్రసాద్ చొరవ వల్లే కదిరి ప్రాంతంలో ఏర్పాటు అయిందనీ,దీంతో తమ వాహనాలకు సంబంధించిన పనులన్నీ ఇక్కడే అందుబాటులో ఉన్నాయని వాహనదారులు వాపోయారు.
వేలాది మంది వాహనదారులకు సౌకర్యవంతంగా ఉన్న RTO కార్యాలయం ఇక్కడి నుంచి తరలించడానికి ప్రయత్నం జరుగుతున్నదనీ,తమ RTO కార్వాలయంను తరలించకుండా అడ్డుకోవాలని వాహనదారులు ఎమ్మెల్యేకు కోరగా వెంటనే ఆయన స్పందిస్తూ ఎలాంటి అపోహలకు ఎవరూ గురి కావద్దని, RTO కార్యాలయం కదిరి లోనే ఉండేటట్లు తాను కృషి చేస్తానని వాహనదారులకు ఎమ్మెల్యే కందికుంట వెంకటప్రసాద్ హామీ ఇచ్చారు.
ఈ కార్యక్రమంలో వాహనదారులతో పాటు కదిరి మినిలారీ అసోసియేషన్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు.