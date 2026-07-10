Kadapa: తెలుగుగంగ బండ్ లీకేజీ.. రైతుల గోస!
Kadapa: కడప జిల్లా మైదుకూరు మండలం వనిపెంట పరిధిలోని తెలుగుగంగ బండ్, కంచర్లపాలెం కుంట లీకేజీతో 3 వేల ఎకరాల్లో పంట నష్టం.
Kadapa: కడప జిల్లా మైదుకూరు మండలం వనిపెంట ఏరియా పరిధిలోని తెలుగు గంగ బండ్ ఏ, కంచర్లపాలెం కుంట నుండి ఉబికి వస్తున్న నీరు వల్ల గత పది సంవత్సరాలుగా దాదాపు 3,000 ఎకరాలలో రైతులు వర్షాకాలంలో, బ్రహ్మంసాగరుకూ నీరు తీసుకెళ్లే సమయంలో రైతులు పంటలు పెట్టుకునేందుకు ఇబ్బంది పడుతున్నారని రైతుసేవా సమితి కడప జిల్లా అధ్యక్షుడు ఏవి.రమణ ఈరోజు మైదుకూరు మండలం చెర్లోపల్లి పంచాయతీ పరిధిలోని ఓబులాపురం గ్రామo లో ఉదయం 9 గంటల సమయంలోరైతులతో సమావేశమైన రైతు సేవాసమితి జిల్లా అధ్యక్షుడు ఏవి.రమణ అన్నారు.
ఈ సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి రమణ మాట్లాడుతూ అధికారుల అవగాహన రా హిత్యముతో బండ ఏ, కు సిమెంటు, కడ్డీలతో కూడినరిటర్నింగ్ వాల్ లేకపోవడంతో కుంట నుండి నీరు కిందికి పొలాల్లోకి ఉబికి వస్తుందని అందువల్ల రైతులు పైన నీరు ఉన్న పొలాల్లోపంటలు పెట్టుకోలేని పరిస్థితి ఉందని ఈ విషయమై 2005వ సంవత్సరం నవంబర్ ,డిసెంబర్ నెలలో రైతు సేవాసమితి నాయకత్వంలో రైతులు తెలుగు గంగ డిఇ.రామచంద్ర సార్ దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో డి రామచంద్ర గారు సమస్య ఉన్న కంచర్లపాలెం బండ్ ఏ కుంటను పరిశీలించి సమస్య పరిష్కారానికి పై అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్తానని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది.
హామీ ఇచ్చి ఆరు, ఏడు నెలలు అవుతున్న సమస్య పరిష్కారం కాకపోవడంతో బాధిత రైతులు రైతు సేవా సమితి నాయకత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లడంతో రైతు సేవా సమితి జిల్లా అధ్యక్షుడు ఏవి.రమణ గారు సమితి మైదుకూరు నియోజకవర్గ కార్యదర్శి మాడి సెట్టి సహదేవుడు ఈరోజు ఓలాపురం గ్రామంలో రైతులతో సమావేశం హై సమస్యను ను తెలుగు గంగ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ మల్లికార్జున గారి దృష్టికి ఈనెల 13వ తేదీ సోమవారం రోజు తీసుకెళ్లేందుకు బాధిత రైతులతో సంతకాల సేకరణ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది.
ఈ కార్యక్రమంలో రైతు సేవాసమితి నాయకులతో పాటు గ్రామ రైతులు, మూలే .వెంకట చంద్రారెడ్డి, రాజగోపాల్ రెడ్డి, నారాయణరెడ్డి, పిల్లి రాజా, బ్రహ్మచారి , రమణారెడ్డి తదితర రైతులు పాల్గొన్నారు.