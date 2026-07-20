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Home ఆంధ్రప్రదేశ్కడప (వైఎస్సార్ కడప)Kadapa: కడప కార్పొరేషన్‌లో మున్సిపల్ వర్కర్ల గేట్ మీటింగ్

Kadapa: కడప కార్పొరేషన్‌లో మున్సిపల్ వర్కర్ల గేట్ మీటింగ్

Kadapa: కడప నగరంలోని మున్సిపల్ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని ఏపీ మున్సిపల్ వర్కర్స్ అండ్ ఎంప్లాయిస్ ఫెడరేషన్ డిమాండ్ చేసింది.

C.SATHYAMAYYA, KADAPA
Published on: 20 July 2026 12:21 PM IST
Kadapa
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Kadapa: కడప కార్పొరేషన్‌లో మున్సిపల్ వర్కర్ల గేట్ మీటింగ్

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Kadapa: ఏ.పి. మున్సిపల్ వర్కర్స్ అండ్ ఎంప్లాయిస్ ఫెడరేషన్ (సి.ఐ.టి.యు)_ అనుబంధ కడప నగర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నగర అధ్యక్షులు సుంకర రవి కడప నగరంలోని 9, 10, 11, 25 డివిజన్లలో పనిచేస్తున్న పారిశుద్ధ్య కార్మికులతో గేట్ మీటింగ్‌లు నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా అధ్యక్షులుగా గుంటగాని హరికృష్ణ మాట్లాడుతూ కడప కార్పొరేషన్ పరిధిలోని కార్మికుల సమస్యలను ప్రభుత్వం, అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

ప్రధాన డిమాండ్లు:

1. ఉద్యోగాల క్రమబద్ధీకరణ: కాంట్రాక్ట్, ఔట్‌సోర్సింగ్, డైలీ వేజ్, ఫిక్స్‌డ్ పే, ఆప్కాస్ కార్మికులందరినీ వెంటనే పర్మినెంట్ చేయాలి.

2. మృతుల కుటుంబాలకు న్యాయం: కడప కార్పొరేషన్ పరిధిలో పనిచేస్తూ మరణించిన మున్సిపల్ కార్మికుల కుటుంబ సభ్యులకు 3-4 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా ఇప్పటికీ ఉద్యోగం ఇవ్వలేదు. వెంటనే కరుణా నియామకాలు చేపట్టాలి.

3. కనీస వేతనం: అదనపు - Additional మరియు కోవిడ్ పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు స్టాండింగ్ కమిటీ తీర్మానం చేసిన ప్రకారం రూ.15,500 కనీస వేతనం చెల్లించాలి.

KadapaMunicipal Workers ProtestCITUChalo Collectorate
C.SATHYAMAYYA, KADAPA

C.SATHYAMAYYA, KADAPA

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