Kadapa: కడప 'EBELLA' ఎలక్ట్రిక్ వాహనాన్ని ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే
Kadapa: కడప హర్ష టొయోటా షోరూమ్లో 'EBELLA' ఈ-వాహనాన్ని ఆవిష్కరించిన ఎమ్మెల్యే రెడ్డెప్పగారి మాధవి. పర్యావరణహిత రవాణాపై అవగాహన కల్పించిన ఎమ్మెల్యే.
కడప: కడప నగరంలోని హర్ష టొయోటా షోరూమ్లో నూతన ఎలక్ట్రిక్ వాహనం "EBELLA" గ్రాండ్ లాంచ్ కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ విప్, కడప ఎమ్మెల్యే శ్రీమతి రెడ్డెప్పగారి మాధవి గారు పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా నూతన మోడల్ వాహనాన్ని ఆవిష్కరించి పరిశీలించారు. పర్యావరణహిత రవాణా వ్యవస్థకు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగం దోహదపడుతుందని హర్ష టొయోటా యాజమాన్యానికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, సంస్థ మరింత అభివృద్ధి సాధించాలని ఆకాంక్షించారు.
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