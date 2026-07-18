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Kadapa: కడప 'EBELLA' ఎలక్ట్రిక్ వాహనాన్ని ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే

Kadapa: కడప హర్ష టొయోటా షోరూమ్‌లో 'EBELLA' ఈ-వాహనాన్ని ఆవిష్కరించిన ఎమ్మెల్యే రెడ్డెప్పగారి మాధవి. పర్యావరణహిత రవాణాపై అవగాహన కల్పించిన ఎమ్మెల్యే.

C.SATHYAMAYYA, KADAPA
Published on: 18 July 2026 7:37 PM IST
Kadapa
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Kadapa: కడప 'EBELLA' ఎలక్ట్రిక్ వాహనాన్ని ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే

కడప: కడప నగరంలోని హర్ష టొయోటా షోరూమ్‌లో నూతన ఎలక్ట్రిక్ వాహనం "EBELLA" గ్రాండ్ లాంచ్ కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ విప్, కడప ఎమ్మెల్యే శ్రీమతి రెడ్డెప్పగారి మాధవి గారు పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా నూతన మోడల్ వాహనాన్ని ఆవిష్కరించి పరిశీలించారు. పర్యావరణహిత రవాణా వ్యవస్థకు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగం దోహదపడుతుందని హర్ష టొయోటా యాజమాన్యానికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, సంస్థ మరింత అభివృద్ధి సాధించాలని ఆకాంక్షించారు.

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C.SATHYAMAYYA, KADAPA

C.SATHYAMAYYA, KADAPA

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