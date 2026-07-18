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Kadapa: కడప ఎల్‌నినోతో రైతులను ఆదుకోవాలి విజయ జ్యోతి

Kadapa: ఎల్‌నినో వర్షాభావ పరిస్థితులతో ఇబ్బందుల్లో ఉన్న రైతులు, పశుపోషకులను ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేసిన కడప డీసీసీ అధ్యక్షురాలు ఎన్.డి. విజయ జ్యోతి.

C.SATHYAMAYYA, KADAPA
Published on: 18 July 2026 7:24 PM IST
Kadapa
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Kadapa: కడప ఎల్‌నినోతో రైతులను ఆదుకోవాలి విజయ జ్యోతి

కడప: ఎల్‌నినో ప్రభావంతో జిల్లాలో ఏర్పడుతున్న వర్షాభావ పరిస్థితులను ప్రభుత్వం అత్యంత అప్రమత్తంగా ఎదుర్కొని రైతులు, ఉద్యాన రైతులు, పశుపోషకులు, మత్స్యకారుల జీవనోపాధిని కాపాడేందుకు తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ (డీసీసీ) అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి ఎన్.డి. విజయ జ్యోతి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు.

శనివారం కడపలోని ఇందిరాభవన్‌లో విలేకరులతో మాట్లాడిన ఆమె, వైయస్సార్ కడప జిల్లాలో జిల్లా స్థాయి అత్యవసర కార్యాచరణ ప్రణాళికలను వెంటనే అమలు చేయాలని కోరారు. జిల్లా కలెక్టర్ పరిస్థితులను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ, అధిక ప్రమాదం ఉన్న మండలాలు మరియు రైతు సేవా కేంద్రాల పై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని సూచించారు.

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C.SATHYAMAYYA, KADAPA

C.SATHYAMAYYA, KADAPA

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