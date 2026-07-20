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Kadapa: కలలపై రాజీ పడొద్దు టాలెంటెడ్ విద్యార్థులకు కలెక్టర్ శ్రీధర్ పిలుపు!

Kadapa: కడపలో షైనింగ్ స్టార్స్-2026 వేడుక. 10వ తరగతి, ఇంటర్ ప్రతిభావంతులకు రూ.56.20 లక్షల నగదు బహుమతులు పంపిణీ చేసిన జిల్లా కలెక్టర్ డా. శ్రీధర్ చెరుకూరి.

C.SATHYAMAYYA, KADAPA
Published on: 20 July 2026 5:35 PM IST
Kadapa
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Kadapa: కలలపై రాజీ పడొద్దు టాలెంటెడ్ విద్యార్థులకు కలెక్టర్ శ్రీధర్ పిలుపు!

Kadapa: కలలపై రాజీ పడొద్దు.. లక్ష్యం చేరేవరకు పట్టుదలతో శ్రమించండి..!!

* విద్యార్థులకు పిలుపునిచ్చిన జిల్లా కలెక్టర్ డా. శ్రీధర్.చెరుకూరి

* సైనింగ్ స్టార్ - 2026 అవార్డు క్రింద ఒక్కొక్కరికీ రూ. 20 వేలు చొప్పున బహుకరణ

* జిల్లాలో 33 మంది ఇంటర్, 248 మంది టెన్త్ విద్యార్థులకు కలిపి మొత్తం మొత్తం రూ.56,20,000 లు విడుదల

కడప లోని మాధవి కన్వెన్షన్ హాలులో.. 2025-26 విద్యా సంవత్సరంలో 10వ తరగతి, ఇంటర్మీడియట్ లో జిల్లా స్థాయిలో అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధించిన విద్యార్థులకు షైనింగ్ స్టార్స్-2026 పేరుతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ. 20 వేల నగదు బహుమతి, సర్టిఫికేట్, మెడల్స్ బహుకరించి.. సత్కారంచే కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది.

విద్యార్థులు తమ కలలు, జీవిత లక్ష్యాలపై ఎప్పుడూ రాజీ పడకుండా, అవి నెరవేరే వరకు నిరంతరం కృషి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ డా. శ్రీధర్ చెరుకూరి పిలుపునిచ్చారు.

రాజంపేట సబ్ కలెక్టర్ హెచ్.ఎస్. భావన, ఎమ్మెల్సీ ఎం.వి. రామచంద్రారెడ్డి, రాష్ట్ర షేక్ డెవెలప్మెంట్ కార్పోరేషన్ చైర్మన్ వి.ఎస్. ముక్తియార్, జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ డి. భానుప్రకాశ్ లు హాజరయ్యారు.

KadapaDr Sridhar CherukuriRajampeta
C.SATHYAMAYYA, KADAPA

C.SATHYAMAYYA, KADAPA

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