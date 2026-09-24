Rayachoti: జనసేన నేత బుల్లెట్ విజయ్ను పరామర్శించిన అతికారి కృష్ణ!
Rayachoti: వినాయక చవితి అన్నదాన కార్యక్రమంలో దాడికి గురై ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న జనసేన యువనేత బుల్లెట్ విజయ్ను పరామర్శించిన రాజంపేట పార్లమెంట్ అధ్యక్షుడు అతికారి కృష్ణ.
Rayachoti: వినాయక చవితి సందర్భంగా అన్నదానం నిర్వహిస్తున్న జనసేన యువనేత బుల్లెట్ విజయ్పై జరిగిన దాడిలో గాయపడి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఆయనను జనసేన రాజంపేట పార్లమెంట్ అధ్యక్షుడు అతికారి కృష్ణ పరామర్శించారు. రాయచోటి నియోజకవర్గ జనసేన నేతలు పప్పిరెడ్డి మహేశ్వరరెడ్డి, బుడ్డా నాగభూషణం, పఠాన్, ప్రదీప్, పవన్కుమార్ తదితరులతో కలిసి ఆసుపత్రికి వెళ్లి విజయ్ ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు.
ఈ సందర్భంగా అతికారి కృష్ణ మాట్లాడుతూ.. భక్తిభావంతో నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమంలో దాడి జరగడం బాధాకరమన్నారు. విజయ్పై రాళ్లతో దాడి చేసిన వారిపై పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. దాడి జరిగిన కొన్ని గంటల్లోనే నిందితులను గుర్తించి అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించిన పోలీసు అధికారులకు పార్టీ తరఫున ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
బుల్లెట్ విజయ్ కుటుంబానికి జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటుందని, అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదని అతికారి కృష్ణ భరోసా ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.