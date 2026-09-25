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Home ఆంధ్రప్రదేశ్కడప (వైఎస్సార్ కడప)Kadapa: మైదుకూరు ఖాజీపేట సాహిత్య డిగ్రీ కళాశాలలో ఘనంగా ప్రత్యేక సమావేశం!

Kadapa: మైదుకూరు ఖాజీపేట సాహిత్య డిగ్రీ కళాశాలలో ఘనంగా ప్రత్యేక సమావేశం!

Kadapa: భారతీయ విజ్ఞాన సంపద ప్రపంచానికే మార్గదర్శకమన్న సెకండ్ క్లాస్ స్పెషల్ జ్యూడిషల్ మేజిస్ట్రేట్ డాక్టర్ పసుపులేటి శంకర్.

A. VEERA BHUPAL, MYDUKUR
Published on: 25 Sept 2026 1:59 PM IST
Kadapa
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Kadapa: మైదుకూరు ఖాజీపేట సాహిత్య డిగ్రీ కళాశాలలో ఘనంగా ప్రత్యేక సమావేశం!

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Kadapa: మైదుకూరు భారత దేశ విజ్ఞాన సంపద ప్రపంచానికే మార్గదర్శకమని మైదుకూరు సెకండ్ క్లాస్ స్పెషల్ జ్యూడిషల్ మేజిస్ట్రేట్ డాక్టర్ పసుపులేటి శంకర్ అన్నారు. ఖాజీపేట లోని స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి పొందిన సాహిత్య డిగ్రీ కళాశాల లో శుక్రవారం భారత విజ్ఞాన వ్యవస్థ గురించి సమావేశం నిర్వహించారు. సమా వేశములో డాక్టర్ శంకర్ మాట్లాడుతూ భారత ప్రభుత్వము భారతీయ విజ్ఞాన వ్యవస్థ అనే సంస్థను 2020 అక్టోబర్ 5 న స్థాపించడము శుభపరిణామమన్నారు.

విద్యా వ్యవస్థ ఏకీకరణ, వేగవంతమైన సాంకేతిక అభివృద్ధి,పర్యావరణ సంక్షోభం, సాంస్కృతిక ఏకీకరణ, మానసిక ఆరోగ్య సమస్యల సమతుల్యత కోసం శ్రమించే ఈ సంస్థ భావి భారత యువతకు మంచి దిశా నిర్దేశం చేయగలదన్నారు.

మనదేశములోని మహర్షులు దర్శించి, రచించిన నాటి గ్రంధాలు నేటికీ ప్రామాణికాలుగా ఉన్నాయని తెలిపారు. వైద్యరంగములో చరకులు, శుశ్రుతుల వారి పేర్లు ముందు వరసలో వుంటాయని ,కావేరి నది మీద కరికాళచోళులవారు 1850 సంవత్సరాల క్రింద నిర్మించిన రాతి ఆనకట్ట ప్రపంచములో మొదటిది అయినా నేటికీ చెక్కుచెదరకుండా 10 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందిస్తుందని వివరించారు . వ మిహిరాచార్యుల వారి బృహత్ సంహిత వ్యవసాయ,భూగోళ,ఖగోళ,జ్యోతిష్య, గణిత శాస్త్రాల అధ్యాయనానికి అద్భుతమైన గ్రంధమన్నారు.

భూకంపాలు ఎప్పుడు సంభవిస్తాయి, మేఘోత్పత్తి ఎలా జరుగుతుంది, భూమిలో నీరు ఎంత లోతులో ఈ గ్రంధం లో ఉన్నాయనే విషయాలు తెలుసుకోవచ్చన్నారు.భాస్కరుల తన కుమార్తె పేరున రచించిన లీలావతి గణితము ప్రపంచ బాషలలోకి తర్జుమా చేయబడిందన్నారు. ఆర్యభట్ట వారి రచనలు, ఆవిష్కరణలు శాస్త్ర రంగాన్ని మార్చివేశాయన్నారు. చాణక్యుని అర్థశాస్త్రము నేటికీ ఆదర్శప్రాయమన్నారు.

కైలాస, భ్పృహదీశ్వర,పూరి,హంపి దేవాలయల నిర్మాణాలు,బేలూరు హాలిబేడు లోని శిల్పాలలో రాళ్లలో సరిగమపదనిసలు పలికించి శిల్ప శాస్త్రములో ఆద్యులము అని నిరూపించుకున్నాయని, ప్రపంచములో తక్షశిల తొలి విశ్వావిద్యాలయమన్నారు. ఇంగ్లాండ్ లో 1811 లో తొలి పాఠశాల ఏర్పాటు చేసేనాటికి భారతదేశములో 7 లక్షల పైగా శాఖకు గురుకులాలు ఉన్నాయన్నారు. అమెరికా అంతరిక్ష నాసా సంస్థ అంగారక గ్రహం పైన నీరు ఉందని 2015 లో ప్రకటించింది,మీహిరులవారు బృహత్ సంహితలో అoగారకుని మీద నీటితో పాటు ఇనుము కూడా ఉందన్నారు. 1993 లో రైట్స్ సోదరులు విమానం ఎగురవేయడం కంటే ముందు 1898 లో శివకర్ బాపూజీ తల్పడే విమానం ఆకాశములో నడిపారన్నారు.

సాహిత్యం లో రామాయణం, మహాభారతము ముందు రచనలు ఎప్పుడు వినలేదన్నారు . ప్రపంచము పదార్థాలపై పరిశోదనలు చేస్తే భారత దేశము యాదార్థలపై చేసిందన్నారు. సర్వేజనా సుఖినోభవంతు అనే విజ్ఞానం ఒక్కభారత్ దేశములో ఉంది అందుకే కరోనా సమయములో ప్రపంచములోని పలు దేశాలకు కరోన వాక్సిన్ ఉచితంగా అందించాము, భారతీయ విజ్ఞాన వ్యవస్థ మరింత బలపడాలన్న ప్రచారం జరగాలంటే సంస్కృత భాష పరిఢ విల్లాలని ఆయన తెలిపారు.

సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించిన జిల్లా రచయితల సంఘము అధ్యక్షులు మూల మల్లికార్జున రెడ్డి మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు క్రమశిక్షణ అలవరచుకున్నానాడు విజయం వైపు పయనించగలరన్నారు. సమావేశములో రాష్ట్ర అధికార భాషా సంఘం పూర్వ సభ్యులు తవ్వా వెంకటయ్య, సాహిత్య డిగ్రీ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ సంజీవరెడ్డి, లెక్చరర్ భాస్కర్ తదితరలు ప్రసంగించారు. అనంతరం డాక్టర్ పసుపులేటి శంకర్ ను , మల్లికార్జునరెడ్డి లను కళాశాల యాజమాన్యం ఘనంగా సన్మానించింది.

YSR Kadapa DistrictMydukurPasupuleti ShankarIndian Knowledge System
A. VEERA BHUPAL, MYDUKUR

A. VEERA BHUPAL, MYDUKUR

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