Home ఆంధ్రప్రదేశ్కడప (వైఎస్సార్ కడప)Kadapa: కడప జిల్లాలో గజరాజుల కలకలం డ్రోన్ కెమెరాలకు చిక్కిన ఏనుగుల మంద

Kadapa: కడప జిల్లాలో గజరాజుల కలకలం డ్రోన్ కెమెరాలకు చిక్కిన ఏనుగుల మంద

Kadapa: ముడంపాడు అటవీ ప్రాంతంలో 13 ఏనుగుల మంద సంచరిస్తున్నట్లు అటవీశాఖ అధికారులు డ్రోన్ కెమెరాల ద్వారా గుర్తించి, స్థానిక ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు.

C. RAMESH BABU, ROYCHOTI
Published on: 3 July 2026 11:52 AM IST
Kadapa
X

Kadapa: కడప జిల్లాలో గజరాజుల కలకలం డ్రోన్ కెమెరాలకు చిక్కిన ఏనుగుల మంద

కడప: ఏనుగుల మంద కడప జిల్లాలోకి ప్రవేశించాయి. జిల్లాలోని సుండుపల్లి మండలం ముడంపాడు గ్రామ సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతంలో ఏనుగుల మంద సంచరిస్తున్నట్లు సానిపాయ, భాకరాపేట రేంజ్ అటవీశాఖ అధికారులు డ్రోన్ కెమెరాలతో గుర్తించారు. 13 ఏనుగుల గుంపు ఉండగా వీటిలో రెండు పిల్ల ఏనుగులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

పిల్ల ఏనుగులు ఉండడంతో అటవీ శాఖ అధికారులు అప్రమత్తమై వెంటనే బాణాసంచా పేల్చి అధిక శబ్దం చేశారు. ఏనుగులు సంచరిస్తున్న ప్రాంతానికి దగ్గరగా ఉన్న కటారిమడుగు, శివరాంపురం, నగరి, యానాది కాలనీ ప్రాంతాలకు చెందిన ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అటవీశాఖ అధికారులు అలర్ట్ చేశారు.

ఏనుగుల మంద సంచరిస్తుండడంతో చుట్టుపక్కల ప్రాంత ప్రజలు భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు. 10 రోజుల క్రితం సుండుపల్లి మండల సరిహద్దులో ఉన్న ముడుంపాడు, దిన్నెల గ్రామాలలోని పంట పొలాలను, వ్యవసాయ పరికరాలను ధ్వంసం చేశాయి. ఏనుగుల మంద సంచరించడంతో రైతులు ఇటు ప్రజలు భయాందోళన కు గురవుతున్నారు.

KadapaElephant HerdSundupalliForest Department
C. RAMESH BABU, ROYCHOTI

C. RAMESH BABU, ROYCHOTI

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X