Mydukur: మైదుకూరులో జడ్పీ చైర్మన్, ఎంపీపీ, జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీలకు ఘన సత్కారం
Mydukur: మైదుకూరులోని ఎస్సీసీఆర్ కల్యాణ మండపంలో ఐదేళ్ల పదవీకాలం పూర్తి చేసుకున్న జడ్పీ చైర్మన్, ఎంపీపీలు, జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీలకు ఆత్మీయ సత్కారం జరిగింది.
మైదుకూరు: మైదుకూరు నియోజకవర్గంలో జడ్పీ చైర్మన్, ఎంపీపీలు, జడ్పీటీసీలు, ఎంపీటీసీలు ఐదేళ్ల పదవీ కాలం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా మైదుకూరు పట్టణంలోని SCCR కల్యాణ మండపంలో శుక్రవారం ప్రత్యేక ఆత్మీయ అభినందన సభ నిర్వహించారు.
ఈ సభలో పదవీకాలం పూర్తి చేసుకున్న ప్రజాప్రతినిధులను ఘనంగా సత్కరించారు.
ఈ కార్యక్రమానికి మైదుకూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే శెట్టిపల్లె రఘురామిరెడ్డి, రాజంపేట ఎమ్మెల్యే ఆకేపాటి అమర్నాథ్ రెడ్డి, కడప జిల్లా జడ్పీ చైర్మన్ ముత్యాల రామగోవింద రెడ్డి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.
ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ స్థాయి నాయకులు, వివిధ మండలాల నాయకులు, ఎంపీటీసీలు, జడ్పీటీసీలు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.