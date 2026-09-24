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Home ఆంధ్రప్రదేశ్కడప (వైఎస్సార్ కడప)Mydukur: మైదుకూరులో జడ్పీ చైర్మన్, ఎంపీపీ, జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీలకు ఘన సత్కారం

Mydukur: మైదుకూరులో జడ్పీ చైర్మన్, ఎంపీపీ, జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీలకు ఘన సత్కారం

Mydukur: మైదుకూరులోని ఎస్సీసీఆర్ కల్యాణ మండపంలో ఐదేళ్ల పదవీకాలం పూర్తి చేసుకున్న జడ్పీ చైర్మన్, ఎంపీపీలు, జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీలకు ఆత్మీయ సత్కారం జరిగింది.

A. VEERA BHUPAL, MYDUKUR
Published on: 24 Sept 2026 8:48 PM IST
Mydukur
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Mydukur: మైదుకూరులో జడ్పీ చైర్మన్, ఎంపీపీ, జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీలకు ఘన సత్కారం

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మైదుకూరు: మైదుకూరు నియోజకవర్గంలో జడ్పీ చైర్మన్, ఎంపీపీలు, జడ్పీటీసీలు, ఎంపీటీసీలు ఐదేళ్ల పదవీ కాలం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా మైదుకూరు పట్టణంలోని SCCR కల్యాణ మండపంలో శుక్రవారం ప్రత్యేక ఆత్మీయ అభినందన సభ నిర్వహించారు.

ఈ సభలో పదవీకాలం పూర్తి చేసుకున్న ప్రజాప్రతినిధులను ఘనంగా సత్కరించారు.

ఈ కార్యక్రమానికి మైదుకూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే శెట్టిపల్లె రఘురామిరెడ్డి, రాజంపేట ఎమ్మెల్యే ఆకేపాటి అమర్నాథ్ రెడ్డి, కడప జిల్లా జడ్పీ చైర్మన్ ముత్యాల రామగోవింద రెడ్డి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.

ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ స్థాయి నాయకులు, వివిధ మండలాల నాయకులు, ఎంపీటీసీలు, జడ్పీటీసీలు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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A. VEERA BHUPAL, MYDUKUR

A. VEERA BHUPAL, MYDUKUR

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