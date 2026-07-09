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Duvvur: దువ్వూరు 39 మంది గర్భిణీలకు ఉచిత వైద్య పరీక్షలు

Duvvur: దువ్వూరు పీహెచ్‌సీలో సురక్షిత మాతృత్వ అభియాన్ క్యాంప్. 39 మంది గర్భిణీలకు ఉచిత స్కానింగ్, రక్త పరీక్షలు. మాతృ మరణాల తగ్గింపుపై వైద్యుల అవగాహన.

A. VEERA BHUPAL, MYDUKUR
Published on: 9 July 2026 4:45 PM IST
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Duvvur: దువ్వూరు 39 మంది గర్భిణీలకు ఉచిత వైద్య పరీక్షలు

దువ్వూరు: గర్భిణీ స్త్రీలలో మాతృత్వ మరణాల రేటును తగ్గించి, వారికి నాణ్యమైన ఉచిత వైద్య సేవలు అందించడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ‘ప్రధానమంత్రి సురక్షిత మాతృత్వ అభియాన్’ (PMSMA) కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తోందని వైద్యాధికారి డాక్టర్ సురేష్ బాబు తెలిపారు. గురువారం దువ్వూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం (PHC) నందు ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రత్యేక ఆరోగ్య శిబిరాన్ని నిర్వహించారు.

​ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ సురేష్ బాబు మాట్లాడుతూ, గర్భం దాల్చిన 2వ మరియు 3వ త్రైమాసికంలో ఉన్న గర్భిణీలందరికీ ప్రతి నెలా 9వ తేదీన ఈ ప్రత్యేక పరీక్షలు నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. శిబిరంలో గైనకాలజిస్టులు, నిపుణులైన వైద్యులచే ఉచితంగా రక్త పరీక్షలు, మూత్ర పరీక్షలు, మరియు అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ సేవలు అందిస్తామన్నారు.

పరీక్షల అనంతరం గర్భిణీలకు అవసరమైన ఐరన్, కాల్షియం సప్లిమెంట్స్ వంటి మందులను ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. సాధారణ పరీక్షల ద్వారా రక్తహీనత (Anemia), గర్భధారణ సమయంలో వచ్చే మధుమేహం వంటి హై-రిస్క్ (అధిక ప్రమాదం ఉన్న) కేసులను ముందుగానే గుర్తించి ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవడానికి ఈ కార్యక్రమం ఎంతగానో దోహదపడుతుందని ఆయన వివరించారు.

​39 మందికి వైద్య పరీక్షలు – సలహాలు:

ఈ శిబిరంలో డాక్టర్ హేమలత గారు పాల్గొని, సుమారు 39 మంది గర్భిణీ స్త్రీలకు ఉచితంగా వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె గర్భిణీలతో మాట్లాడుతూ.. కాన్పులన్నీ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లోనే సురక్షితంగా చేయించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రసవ సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, పోషకాహార ప్రాధాన్యత గురించి ఆమె తల్లులకు పలు సూచనలు చేశారు.

​ఈ కార్యక్రమంలో ఆరోగ్య పర్యవేక్షకుడు కె. వీరాంజనేయులు, MLHPలు, CHOలు, ఆరోగ్య కార్యకర్తలు (ANMs), ఆశా కార్యకర్తలు మరియు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్ర సిబ్బంది పాల్గొని రోగులకు సేవలందించారు.

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A. VEERA BHUPAL, MYDUKUR

A. VEERA BHUPAL, MYDUKUR

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