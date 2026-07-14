Home ఆంధ్రప్రదేశ్కడప (వైఎస్సార్ కడప)Kadapa: బాబు ప్రభుత్వం వచ్చి రెండేళ్లయినా హామీలు ఎక్కడ?

Kadapa: బాబు ప్రభుత్వం వచ్చి రెండేళ్లయినా హామీలు ఎక్కడ?

Kadapa: కడపలో ఉపాధ్యాయ సంఘాల కూటమి (FAPTO) ఆధ్వర్యంలో మహావీర్ సర్కిల్ నుండి కలెక్టరేట్ వరకు భారీ ర్యాలీ, పికెటింగ్ నిర్వహించారు.

C.SATHYAMAYYA, KADAPA
Published on: 14 July 2026 2:22 PM IST
Kadapa
X

Kadapa: బాబు ప్రభుత్వం వచ్చి రెండేళ్లయినా హామీలు ఎక్కడ?

Kadapa: కడప నగరంలోని మహావీర్ సర్కిల్ నుంచి ఫ్యాప్టో ఆధ్వర్యంలో ఉపాధ్యాయులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు భారీ ఎత్తున పాల్గొని ఫ్యాఫ్టో జిందాబాద్ అంటూ నినాదాలు చేస్తూ కలెక్టరేట్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు.

కడప కలెక్టరేట్ గేట్లు మూసి కలెక్టరేట్ సిబ్బందిని లోనికి వెళ్లనీయకుండా క్రింద కూర్చుని నిరసన తెలిపారు. ఫ్యాప్టో జిందాబాద్ అంటూ నినాదాలు చేశారు.

ఫ్యాప్టో చైర్మన్ సంగమేశ్వర్ రెడ్డి యుటిఎఫ్ లక్ష్మీరాజా, మాట్లాడుతూ... పిఆర్సి కమిటీ ఏర్పాటుచేసి, మధ్యంతర భృతి 30% పెండింగ్లో ఉన్న నాలుగు డీఏలు వెంటనే విడుదల చేయాలన్నారు. 30 వేల కోట్ల బకాయిలు ఇంతవరకు తీర్చలేదన్నారు, ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య వైఖరిని వీడి ఉపాధ్యాయ సమస్యలు వెంటనే పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు.

జగన్ ప్రభుత్వంలో రివర్స్ పిఆర్సి ఇవ్వడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డామన్నారు.. చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలోకి వస్తూనే ఉపాధ్యాయ సమస్యలు వెంటనే పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇస్తే నమ్మకంతో గెలిపిస్తే అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లయినా సమస్యలు పరిష్కరించడం లేదన్నారు.

మళ్లీ గత ప్రభుత్వ పరిస్థితి తెచ్చుకోవద్దన్నారు, మంత్రి లోకేష్ కు ఉపాధ్యాయ రంగం ఏమి తెలియదని, సమస్యల పట్ల చిత్తశుద్ధి లేదన్నారు, పవన్ కళ్యాణ్ కూడా మాట చెప్పి ఏమి పట్టించుకోలేదన్నారు.

FAPTOKadapaPicketing TeachersUTFPRC DA
C.SATHYAMAYYA, KADAPA

C.SATHYAMAYYA, KADAPA

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X