Duvvuru: డిమాండ్లు పరిష్కరించకుంటే ఉద్యమం ఉధృతం!
Duvvuru: దువ్వూరులో 8వ రోజుకు చేరిన వీఆర్ఏల నిరవధిక సమ్మె: దీక్షకు సంఘీభావం తెలిపిన తహసీల్దార్ సునీత, స్టేట్ బ్యాంక్ వరకు భారీ ర్యాలీ, డిమాండ్ల సాధనకు హెచ్చరిక.
దువ్వూరు: తమ న్యాయమైన సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకులు (వీఆర్ఏలు) చేపట్టిన నిరవధిక సమ్మె గురువారానికి 8వ రోజుకు చేరుకుంది. మండల తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద కొనసాగుతున్న ఈ దీక్షా శిబిరాన్ని మండల తహసీల్దార్ సునీత సందర్శించి వారికి పూర్తి సంఘీభావం ప్రకటించారు. అనంతరం వీఆర్ఏలు తహసీల్దార్ కార్యాలయం నుంచి స్టేట్ బ్యాంక్ వరకు నిరసన నినాదాలతో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా వీఆర్ఏల సంఘం డివిజన్ ఉపాధ్యక్షులు దస్తగిరి, మండల అధ్యక్షులు సంపత్ మాట్లాడుతూ.. గ్రామీణ స్థాయిలో అధికారులకు, రైతులకు మధ్య వారధిగా ఉంటూ అదనపు పనిగంటలతో సేవలందిస్తున్న వీఆర్ఏలను ప్రభుత్వం తీవ్రంగా నిర్లక్ష్యం చేస్తోందని మండిపడ్డారు. చాలీచాలని వేతనాలతో తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 8 రోజులుగా దీక్షలు చేస్తున్నా ప్రభుత్వంలో చలనం లేకపోవడం శోచనీయమన్నారు.
తమ న్యాయమైన డిమాండ్లను వెంటనే పరిష్కరించాలని వారు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. వేతనాలు పెంచి, వెంటనే డీఏ, హెచ్ఆర్ఏలను వర్తింపజేయాలి. అర్హులైన వీఆర్ఏలకు వీఆర్వోలుగా పదోన్నతులు కల్పించాలి. నామినీ వీఆర్వోలుగా విధులు నిర్వహిస్తున్న వారిని యథావిధిగా కొనసాగించాలి. సర్వీసులో ఉండి మరణించిన వీఆర్ఏ కుటుంబంలో ఒకరికి కారుణ్య నియామకం కింద ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కల్పించాలి.
ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా మొండివైఖరి వీడి స్పందించకపోతే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆందోళనలను మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వీఆర్ఏలు సుబ్బరాయుడు, వెంకటయ్య, పెద్ద సుబ్బరాయుడు, సుబ్బమ్మ, రాజా, రజాక్, మస్తాన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.