Duvvuru: పరిశుభ్రత అవగాహన మాసోత్సవాలు - 'దసరా ధమాకా' ఆఫర్
Duvvuru: దువ్వూరు మండలం జిల్లెల్ల గ్రామంలో పరిశుభ్రత అవగాహన కార్యక్రమం. స్వచ్ఛ రథానికి పొడి చెత్త ఇస్తే లక్కీ డిప్లో బహుమతులు గెలుచుకునే అవకాశం.
దువ్వూరు: దసరా పండుగను పురస్కరించుకుని ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఇంటింటి పరిశుభ్రత అవగాహన మాసోత్సవాల్లో భాగంగా మండల పరిధిలోని జిల్లెల్ల గ్రామంలో గురువారం ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. సెప్టెంబరు 24 నుంచి అక్టోబర్ 24 వరకు కొనసాగే ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా తడి, పొడి చెత్త వేరుచేయడంపై గ్రామస్థులకు అధికారులు అవగాహన కల్పించారు.
ఈ సందర్భంగా అధికారులు మాట్లాడుతూ.. స్వచ్ఛతను ప్రోత్సహించేందుకు ‘దసరా ధమాకా’ ఆఫర్ను ప్రవేశపెట్టినట్లు తెలిపారు. స్వచ్ఛ రథానికి 10 కేజీలకు పైబడి పొడి చెత్తను అందించే ప్రతి కుటుంబానికి ఒక లక్కీ టోకెన్ అందజేస్తామన్నారు. దసరా పండుగ రోజున లక్కీ డిప్ తీసి ఎంపికైన ముగ్గురు విజేతలకు నిత్యజీవితంలో ఉపయోగపడే ఆకర్షణీయమైన బహుమతులను బహూకరిస్తామని వెల్లడించారు.
పునర్వినియోగానికి పనికొచ్చే (రీసైక్లింగ్) వస్తువులను వేరుచేసి స్వచ్ఛ రథం ఆపరేటర్కు అందించడం ద్వారా చెత్తనుంచి ఆదాయం పొందవచ్చని, చెత్తను రోడ్లపై పారవేయకుండా బాధ్యతగా వ్యవహరించి గ్రామాన్ని స్వచ్ఛ గ్రామంగా తీర్చిదిద్దాలని పిలుపునిచ్చారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీడీవో జవహర్ బాబు , డిప్యూటీ ఎంపీడీవో, పంచాయతీ కార్యదర్శి (పీడీవో), హరిత రాయబారులు, గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది మరియు స్థానిక ప్రజలు పాల్గొన్నారు.