Duvvuru: దువ్వూరు 2 అంగన్వాడీ కేంద్రంలో ఘనంగా ‘అంగన్వాడీ ఉత్సవం’!
Duvvuru: దువ్వూరు 2 అంగన్వాడీ కేంద్రంలో సేవా సంకల్ప అభియాన్లో భాగంగా అంగన్వాడీ ఉత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు. గర్భిణులకు శ్రీమంతాలు, సిబ్బందికి సన్మానం చేశారు.
Duvvuru: చాపాడు ప్రాజెక్ట్ పరిధిలోని దువ్వూరు మండలం, దువ్వూరు సెక్టార్లోని 'దువ్వూరు-2' అంగన్వాడీ కేంద్రంలో శుక్రవారం అంగన్వాడీ ఉత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆదేశాల మేరకు సెప్టెంబర్ 25 నుంచి అక్టోబర్ 7 వరకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 25 సంవత్సరాల ప్రజాసేవను పురస్కరించుకుని చేపట్టిన ‘సేవా సంకల్ప అభియాన్’లో భాగంగా ఈ కార్యక్రమం జరిగింది.
మహిళాభివృద్ధి, శిశు సంక్షేమ శాఖ మరియు వైద్య ఆరోగ్య శాఖల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో 9వ రాష్ట్రీయ పోషణ్ మాసం కార్యక్రమాన్ని పురస్కరించుకుని మూడు రోజుల పాటు ఈ ఉత్సవాలు కొనసాగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా అంగన్వాడీ కేంద్రాల ద్వారా అందుతున్న పౌష్టికాహారం, మాతృ సంరక్షణ, వ్యాక్సినేషన్ తదితర కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల గురించి లబ్ధిదారులకు వివరించారు. పథకాల ప్రయోజనాలపై లబ్ధిదారుల నిజమైన అనుభవాలను, అభిప్రాయాలను నమోదు చేశారు. చిన్నారులకు ఉత్సాహంగా వినోద క్రీడలు, కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేశారు.
కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు ఆరవేటి హరికృష్ణ మాట్లాడుతూ కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందిస్తున్న పోషణ్ ట్రాకర్ నమోదు, ప్రధానమంత్రి మాతృ వందన యోజన (PMMVY), మిషన్ ఇంద్రధనుష్, పోషణ్ భీ-పఢాయి భీ, బేటీ బచావో-బేటీ పఢావో, ప్రసూతి నగదు బదిలీ వంటి పథకాలను ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు.
అనంతరం గర్భిణులకు ఘనంగా శ్రీమంతాలు నిర్వహించారు. కేంద్రంలో విశేష సేవలందిస్తున్న అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు, ఆశా వర్కర్లను శాలువాలతో ఘనంగా సన్మానించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు ఎస్.ఎస్. బ్రహ్మచారి, బీజేపీ మండల అధ్యక్షుడు అమ్మిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి, మండల ప్రధాన కార్యదర్శి ఇ. రామకృష్ణాచారి, ఐసీడీఎస్ సూపర్వైజర్ వరలక్ష్మి, ఏఎన్ఎం నిర్మల, అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు ఆయేషా, విమల, సునీత, ఆశా వర్కర్లు వసుంధర, వరలక్ష్మమ్మ, మాధవి మరియు ఆయాలు పాల్గొన్నారు.