Duvvuru: భీమునిపాడులో ఘనంగా అంగన్వాడీ ఉత్సవం
Duvvuru: దువ్వూరు మండలం భీమునిపాడు అంగన్వాడీ కేంద్రంలో అంగన్వాడీ ఉత్సవం నిర్వహించారు. పౌష్టికాహారం, పూర్వ ప్రాథమిక విద్య ప్రాధాన్యాన్ని అధికారులు వివరించారు.
దువ్వూరు: మండల పరిధిలోని భీమునిపాడు అంగన్వాడీ కేంద్రంలో శనివారం అంగన్వాడీ ఉత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. స్థానిక సెక్టార్ పరిధిలో చిన్నారుల ఆరోగ్యం, పౌష్టికాహార ప్రాధాన్యం, పూర్వ ప్రాథమిక విద్యపై అవగాహన కల్పించే లక్ష్యంతో ఈ వేడుకను ఏర్పాటు చేశారు.
ఈ కార్యక్రమానికి ఐసీడీఎస్ సూపర్వైజర్ వరలక్ష్మి, భీమునిపాడు ఎంపీపీ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు రఘునాథ రాజు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ, చిన్నారుల శారీరక, మానసిక ఎదుగుదలలో అంగన్వాడీ కేంద్రాల పాత్ర కీలకమని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పౌష్టికాహారాన్ని గర్భిణులు, బాలింతలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. పాఠశాల విద్యకు పునాది అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లోనే పడుతుందని ప్రధానోపాధ్యాయులు తెలిపారు.
కార్యక్రమంలో స్థానిక ఏఎన్ఎం సుభద్ర, ఆశా కార్యకర్త సురేఖతో పాటు అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు నిర్మల, ప్రభావతమ్మ, లక్ష్మీభవాని, రమణమ్మ, చిన్నారులు, వారి తల్లిదండ్రులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు