Rayachoti: రాయచోటిలో ఎండిపోయిన మామిడి తోటలను పరిశీలించిన సీపీఐ!
Rayachoti: అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటి పరిధిలో ఎండిపోయిన మామిడి తోటలను సీపీఐ బృందం పరిశీలించింది. కరువు మండలాలు ప్రకటించి రైతులను ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
Rayachoti: అన్నమయ్య జిల్లాలో వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా తీవ్రంగా నష్టపోతున్న రైతులను ప్రభుత్వం తక్షణమే ఆదుకోవాలని, అర్హత ఉన్న మండలాలను కరువు మండలాలుగా ప్రకటించాలని సీపీఐ రాయచోటి నియోజకవర్గ కార్యదర్శి సిద్దిగాళ్ల శ్రీనివాసులు డిమాండ్ చేశారు.
శుక్రవారం సంబేపల్లి మండలంలోని మోటకట్ల, నారాయణరెడ్డిపల్లి గ్రామాల్లో ఎండిపోయిన మామిడి చెట్లను సీపీఐ బృందం పరిశీలించింది. సీపీఐ రాయచోటి నియోజకవర్గ కార్యదర్శి సిద్దిగాళ్ల శ్రీనివాసులు, రైతులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలను తెలుసుకున్నారు.
వర్షాలు సకాలంలో కురవకపోవడంతో మామిడి తోటలు ఎండిపోతున్నాయని, పెట్టుబడులు పెట్టిన రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారని వారు తెలిపారు. ప్రభుత్వం క్షేత్రస్థాయిలో పంట నష్టాన్ని పరిశీలించి, నష్టపోయిన రైతులకు పంట నష్టపరిహారం, ఇన్పుట్ సబ్సిడీ అందించాలని కోరారు.
అలాగే తాగునీరు, సాగునీటి సమస్యలను దృష్టిలో ఉంచుకుని కరువు పరిస్థితులను సమగ్రంగా అంచనా వేసి, నిబంధనల ప్రకారం అర్హత ఉన్న మండలాలను వెంటనే కరువు మండలాలుగా, ప్రకటించి యుద్ధపాదిపాదించిన సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని, ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఐ నియోజకవర్గ కార్యవర్గ సభ్యులు కత్తి సురేంద్ర, సంబేపల్లి మండల నాయకులు అశోక్, వెంకీ, తిరుమలయ్య, తదితరులు పాల్గొన్నారు