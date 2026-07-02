Kadapa: రాయలసీమ స్టీల్ ప్లాంట్కు సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన.. రూ.16,350 కోట్ల పెట్టుబడి
Kadapa: జమ్మలమడుగు సున్నపురాళ్లపల్లెలో జేఎస్డబ్ల్యూ ఉక్కు కర్మాగారానికి శంకుస్థాపన. రూ.16,350 కోట్లతో గ్రీన్ స్టీల్ ప్లాంట్, 2,500 మందికి ఉపాధి.
కడప: రాయలసీమ పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి నూతన దిశానిర్దేశం చేసే అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మమైన "జేఎస్డబ్ల్యూ రాయలసీమ స్టీల్ కర్మాగారం" నిర్మాణ పనుల శంకుస్థాపనకు జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గంలోని సున్నపురాళ్లపల్లె వద్ద సువిశాలమైన కొండ ప్రాంతం ప్రధాన వేదిక కానుంది. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు, జేఎస్డబ్ల్యూ సంస్థ ప్రతినిధులతో కలిసి ఈ భారీ పారిశ్రామిక ప్రాజెక్టుకు శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించనున్నారు. రూ.16,350 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మితమయ్యే ఈ ఉక్కు కర్మాగారం రాయలసీమ ఆర్థికాభివృద్ధికి కీలక మలుపుగా నిలవనుంది.
*దశలవారీగా నిర్మాణం...
జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ లిమిటెడ్కు చెందిన అనుబంధ సంస్థ జేఎస్డబ్ల్యూ రాయలసీమ స్టీల్ లిమిటెడ్ ఈ ప్రాజెక్టును రెండు దశల్లో నిర్మించనుంది. మొత్తం 2 మిలియన్ టన్నుల వార్షిక ఉత్పత్తి సామర్థ్యం (2 ఎంఎటీపీఏ)తో ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
మొదటి దశలో రూ.4,500 కోట్లతో 1 ఎంఎటీపీఏ సామర్థ్యం కలిగిన యూనిట్ నిర్మించి వెయ్యి మందికి ప్రత్యక్ష ఉపాధి కల్పించనున్నారు. రెండో దశలో రూ.11,850 కోట్లతో మరో 1 ఎంఎటీపీఏ సామర్థ్యం విస్తరించి మరో 1,500 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించనున్నారు. మొత్తంగా 2,500 ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలు, వేలాది పరోక్ష ఉపాధి అవకాశాలు ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా ఏర్పడనున్నాయి.
గ్రీన్ స్టీల్ తయారీకి అత్యాధునిక సాంకేతికత…
సాంప్రదాయ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ విధానానికి బదులుగా ఈ ప్లాంట్లో ఎలక్ట్రిక్ ఆర్క్ ఫర్నేస్ (EAF) సాంకేతికతను వినియోగించనున్నారు. దీని ద్వారా కార్బన్ ఉద్గారాలు గణనీయంగా తగ్గి పర్యావరణహిత "గ్రీన్ స్టీల్" ఉత్పత్తి సాధ్యమవుతుంది. భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా నిర్మితమవుతున్న దేశంలోని ఆధునిక ఉక్కు పరిశ్రమల్లో ఇది ఒకటిగా నిలవనుంది.
దీర్ఘకాల ప్రయాణానికి నేడు కీలక మైలురాయి...
కడప ఉక్కు కర్మాగారం ప్రతిపాదనకు 2019లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపినప్పటి నుంచి పలు పరిపాలనా మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. అనంతరం వైఎస్ఆర్ స్టీల్ కార్పొరేషన్ పేరుతో భూసేకరణ చేపట్టగా, 2025లో జేఎస్డబ్ల్యూ సంస్థ ప్రతిపాదనకు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం, ఎస్ఐపీబీ ఆమోదం తెలిపాయి. 2026 మార్చి 25న 1,100 ఎకరాల భూమిని జేఎస్డబ్ల్యూకు అధికారికంగా అప్పగించగా, ఇప్పుడు నిర్మాణ పనులు ప్రారంభమవుతున్నాయి.
*విస్తృత భూసేకరణ.. అనుబంధ పరిశ్రమలకు అవకాశాలు...
ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టు కోసం 3,942.88 ఎకరాల భూమి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్లాంట్ నిర్మాణానికి 1,100 ఎకరాలు, టౌన్షిప్ కోసం 172 ఎకరాలు కేటాయించారు. అదనంగా 414 ఎకరాల్లో ఎంఎస్ఎంఈ పార్కు, మరో 1,083 ఎకరాల్లో భవిష్యత్ భారీ పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు భూమిని గుర్తించారు.
*మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ప్రభుత్వం చర్యలు...
పరిశ్రమ అవసరాల కోసం గండికోట జలాశయం నుంచి ఏటా 2 టీఎంసీల నీటి కేటాయింపు జరిగింది. మైలవరం రిజర్వాయర్ నుంచి 15 కిలోమీటర్ల పైప్లైన్ ద్వారా నీటి సరఫరా చేపట్టనున్నారు. జాతీయ రహదారి-67కు అనుసంధానంగా కొత్త రహదారి, ప్రత్యేక రైల్వే సైడింగ్, 400 కేవీ విద్యుత్ లైన్ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది.
పనుల్లో వేగం....
ప్రాజెక్టు స్థలంలో ఇప్పటికే 96 శాతం ప్రహరీ గోడ నిర్మాణం, కార్యాలయ భవనాలు, అతిథి గృహం, బోర్వెల్లు, తాగునీటి ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. 2,000 కిలోలీటర్ల నీటి సంప్ నిర్మాణం కొనసాగుతోంది. భారీ యంత్రాల కొనుగోలు ప్రక్రియ కూడా జరుగుతోంది. 2028 నవంబర్లో యంత్రాల ఏర్పాటు ప్రారంభించి, 2029 ఏప్రిల్లో తొలి దశ ఉత్పత్తి, 2034 నాటికి రెండో దశ పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
*సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టు కూడా...
ఉక్కు కర్మాగారానికి అనుబంధంగా రూ.2,000 కోట్లతో 400 మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టును జేఎస్డబ్ల్యూ నియో ఎనర్జీ 2,400 ఎకరాల్లో ఏర్పాటు చేయనుంది. దీంతో పరిశ్రమ విద్యుత్ అవసరాల్లో పునరుత్పాదక శక్తి వినియోగం పెరగనుంది.
*రాయలసీమ అభివృద్ధికి గేమ్చేంజర్...
ఉక్కు కర్మాగారం చుట్టూ అనుబంధ పరిశ్రమలు, రవాణా, లాజిస్టిక్స్, సేవారంగాల్లో భారీ పెట్టుబడులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. స్థానిక యువతకు ఉపాధి, ఎంఎస్ఎంఈలకు వ్యాపార అవకాశాలు, జిల్లా ఆదాయ వృద్ధికి ఈ ప్రాజెక్టు కీలకంగా మారనుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. జేఎస్డబ్ల్యూ గ్రూప్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉక్కు, సిమెంట్, విద్యుత్, గనుల రంగాల్లో మొత్తం రూ.50 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టే ప్రణాళికలో ఈ రాయలసీమ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రధాన ప్రాజెక్టుగా నిలవనుంది.