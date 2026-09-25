News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home ఆంధ్రప్రదేశ్కడప (వైఎస్సార్ కడప)Pulivendula: 2018 నాటి రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలు పరిశీలిస్తున్న ఏసీబీ అధికారులు!

Pulivendula: 2018 నాటి రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలు పరిశీలిస్తున్న ఏసీబీ అధికారులు!

Pulivendula: కడప జిల్లా పులివెందుల సబ్ రిజిస్టర్ కార్యాలయంలో ఏసీబీ అధికారుల తనిఖీలు.. 2018 నాటి రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలు, నాటి అధికారులపై నమోదైన అభియోగాలపై విచారణ.

T. AMARNATH, PULIVENDULA
Published on: 25 Sept 2026 1:43 PM IST
Pulivendula
X

Pulivendula: 2018 నాటి రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలు పరిశీలిస్తున్న ఏసీబీ అధికారులు!

Short News

Pulivendula: కడప జిల్లా పులివెందుల సబ్ రిజిస్టర్ కార్యాలయంలో ఏసీబీ అధికారులు 2018 సంవత్సరంలో పులివెందుల సబ్ రిజిస్టర్ గా పని చేసిన బాలాజీ సీనియర్ అసిస్టెంట్ దస్తగిరి పై నమోదైన అభియోగాలపై కార్యాలయం పై ఏసీబీ అధికారుల తనిఖీలు. 2018 లో రిజిస్ట్రేషన్ అయినా పత్రాలను ఏసీబీ అధికారులు తనిఖీ చేస్తున్నారు. వీరి వెంట బాలాజీ ,దస్తగిరి కూడా ఉన్నారు.

YSR Kadapa DistrictPulivendulaSub-Registrar OfficeACB Raids
T. AMARNATH, PULIVENDULA

T. AMARNATH, PULIVENDULA

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X