Annamayya: తంబళ్లపల్లిలో రోడ్డు ప్రమాదం: 12 మంది కార్మికులకు గాయాలు!
Annamayya: అన్నమయ్య జిల్లా కురబలకోట మండలం చేనేత నగర్ సమీపంలో ఐచర్ వాహనాన్ని లారీ ఢీకొనడంతో 12 మంది కార్మికులు గాయపడ్డారు. ఆసుపత్రికి తరలించారు.
Annamayya: తంబళ్లపల్లి: కురబలకోట మండలం చేనేత నగర్ సమీపంలో శనివారం ఉదయం రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. భవన కార్మికులతో వెళ్తున్న ఐచర్ వాహనాన్ని లారీ ఢీకొనడంతో 12 మంది కార్మికులు గాయపడ్డారు. ప్రమాద సమాచారం అందుకున్న వెంటనే క్షతగాత్రులను మదనపల్లె ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు వారికి చికిత్స అందించారు. గాయపడిన వారిలో ఎవరికీ ప్రాణాపాయం లేదని వైద్యులు తెలిపారు