Home అంతర్జాతీయంUkraine - Russia War: రష్యా ఉక్రెయిన్‌ వార్‌... యూరప్‌ దేశాలు ఎందుకు వెనకడుగు వేస్తున్నాయి?

Ukraine - Russia War: రష్యా ఉక్రెయిన్‌ వార్‌... యూరప్‌ దేశాలు ఎందుకు వెనకడుగు వేస్తున్నాయి?

రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం కొనసాగుతున్న వేళ ఉక్రెయిన్‌కు యూరప్ దేశాలు ఆర్థిక, మానవతా సాయం ఎందుకు తగ్గిస్తున్నాయి? ఆర్థిక ఒత్తిళ్లు, రాజకీయ విభేదాలు, భద్రతా వ్యూహాలు వంటి నిర్ణయాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తున్నాయో తెలుసుకుందాం.

Balachander
Published on: 7 July 2026 12:54 PM IST
Ukraine - Russia War: రష్యా ఉక్రెయిన్‌ వార్‌... యూరప్‌ దేశాలు ఎందుకు వెనకడుగు వేస్తున్నాయి?
X

Ukraine - Russia War: రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ఐదో సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టిన వేళ, అంతర్జాతీయ రాజకీయ వేదికపై ఒక అనూహ్య మార్పు కనిపిస్తోంది. యుద్ధం ప్రారంభమైన కొత్తలో ఉక్రెయిన్‌కు అండగా నిలిచిన యూరప్ దేశాలు, ఇప్పుడు ఆర్థిక సాయం, ఆయుధాల సరఫరా విషయంలో గతంతో పోలిస్తే కొంత వెనకడుగు వేస్తున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. ముఖ్యంగా మానవీయ, ఆర్థిక సాయం అందించే విషయంలో ఈ మందగమనం ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. దీని వెనుక బలమైన అంతర్జాతీయ రాజకీయ, ఆర్థిక సమీకరణాలు దాగి ఉన్నాయి.

ఆందోళన కలిగిస్తున్న గణాంకాలు

ఇటీవలి నివేదికల ప్రకారం, యూరప్ దేశాల నుంచి ఉక్రెయిన్‌కు అందుతున్న సైనిక రక్షణ సాయం కొంతవరకు నిలకడగా ఉన్నప్పటికీ, ఆర్థిక, మానవతా సాయం గణనీయంగా పడిపోయింది. ఈ ఏడాది ప్రారంభ మాసాలలో యూరప్ సగటున నెలకు కేవలం 500 మిలియన్ యూరోల ఆర్థిక సాయాన్ని మాత్రమే కేటాయించింది. ఇది గత ఏడాది సగటుతో పోలిస్తే కేవలం 20 శాతం మాత్రమే కావడం గమనార్హం.

వెనకడుగుకు దారితీసిన ముఖ్య కారణాలు

సుదీర్ఘకాలంగా సాగుతున్న ఈ యుద్ధం వల్ల యూరప్ సొంత ఆర్థిక వ్యవస్థలు తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నాయి. ఇంధన సంక్షోభం, పెరుగుతున్న నిత్యావసరాల ధరలు, స్థానిక ద్రవ్యోల్బణం వంటి సమస్యలు ఆయా దేశాల పౌరులలో అసంతృప్తిని పెంచుతున్నాయి. సొంత ఇల్లు చక్కబెట్టుకున్నాకే పొరుగువారికి సాయం అనే ధోరణి ఇప్పుడు యూరప్ పాలకులలో కనిపిస్తోంది. ఉక్రెయిన్‌కు భారీగా నిధులు సమకూర్చడంపై ఐరోపా సమాఖ్య దేశాల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదరడం లేదు. ఉక్రెయిన్ కోసం ప్రతిపాదించిన సుమారు 90 బిలియన్ యూరోల లోన్ ప్యాకేజీని కొన్ని సభ్య దేశాలు చాలా కాలం పాటు అడ్డుకోవడం దీనికి ఒక ఉదాహరణ. హంగేరీ, స్లోవేకియా వంటి దేశాలు రష్యాతో సత్సంబంధాల కోణంలో లేదా తమ సొంత బడ్జెట్ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఈ సాయాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాయి.

అమెరికాలోని తాజా రాజకీయ మార్పులు, శాంతి ఒప్పందాల దిశగా అడుగులు వేస్తుండటంతో, యూరప్ దేశాలు కూడా భవిష్యత్తు వ్యూహాలపై పునరాలోచనలో పడ్డాయి. రష్యాతో పూర్తిగా సంబంధాలు తెంచుకోవడం కంటే, ఏదో ఒక దశలో చర్చల ద్వారా సమస్యను ముగించడమే తమ భద్రతకు మేలనే అభిప్రాయం పశ్చిమ ఐరోపా దౌత్య వర్గాల్లో వ్యక్తమవుతోంది. చివరగా, ఐరోపా దేశాలు ఉక్రెయిన్‌కు డ్రోన్ల తయారీ వంటి సాంకేతిక రంగాలలో మద్దతు ఇస్తున్నప్పటికీ, నేరుగా బిలియన్ల కొద్దీ నిధులు కుమ్మరించే విషయంలో మాత్రం ఆచితూచి అడుగులు వేస్తున్నాయి. ఈ వ్యూహాత్మక వెనకడుగు ఉక్రెయిన్ రక్షణ సామర్థ్యాన్ని ఎలాంటి మలుపు తిప్పుతుందో రాబోయే రోజుల్లో చూడాలి.

Russia Ukraine WarUkraineEuropeEuropean UnionNATORussiaGeopoliticsInternational RelationsMilitary AidFinancial AidHumanitarian AidEuropean Politics
Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X