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Venezuela Earthquake: వెనిజులా భూకంపంపై కీలక నివేదిక...పొంచి ఉన్న మహాముప్పు

వెనుజులాలో సంభవించిన రెండు భారీ భూకంపాలపై నిపుణులు తాజాగా నివేదికను విడుదల చేశారు. వెనుజులాకు రాబోయే రోజుల్లో భారీ ముప్పు వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

Balachander
Published on: 26 Jun 2026 12:53 PM IST
Venezuela Earthquake: వెనిజులా భూకంపంపై కీలక నివేదిక...పొంచి ఉన్న మహాముప్పు
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Venezuela Earthquake: ఇటీవల జూన్ 24 బుధవారం నాడు వెనిజులాను వణికించిన వరుస భూకంపాలపై అంతర్జాతీయ శాస్త్రవేత్తలు ఒక సంచలన నివేదికను వెల్లడించారు. అమెరికా భూగర్భ సర్వే ప్రాథమికంగా దీనిని 'డబ్లెట్' అంటే వెనువెంటనే సంభవించే రెండు భారీ భూకంపాలు అని పేర్కొన్నప్పటికీ, ఇది రెండు వేర్వేరు భూకంపాలు కాదని, ఒకే ఒక మహా ప్రళయమని శాస్త్రవేత్తలు తేల్చారు. కార్నెల్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన ప్రముఖ భూకంప శాస్త్రవేత్త జుడిత్ హబ్బర్డ్ విశ్లేషణ ప్రకారం, ఈ విపత్తు గనుక ఒకే భూకంపంగా నిర్ధారణ అయితే, దీని తీవ్రత రిక్టర్ స్కేలుపై 7.6 గా నమోదు కానుంది. ప్రస్తుతం అందిన అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం, ఈ దారుణ విపత్తు వల్ల మరణాల సంఖ్య 235కు చేరగా, 4,300 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

భూగర్భంలో ఏం జరిగింది? ‘డబుల్ రప్చర్’ వెనుక అసలు రహస్యం

సీఎన్‌ఎన్, ఎన్‌పిఆర్ వార్తా సంస్థల నివేదికల ప్రకారం, మొదట 7.2 తీవ్రతతో భూమి కంపించింది. సరిగ్గా 39 సెకన్ల వ్యవధిలోనే 7.5 తీవ్రతతో మరొక భారీ ప్రకంపన నమోదైంది. సీస్మోమీటర్లు వీటిని రెండు వేర్వేరు ఘటనలుగా చూపించినప్పటికీ, స్థానిక ప్రజలు మాత్రం ఒకే సుదీర్ఘమైన మహా భూకంపంగా భావించారు. భూగర్భ శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం ఇక్కడ జరిగింది ఒక వింతైన 'డబుల్ రప్చర్'. మొదటి భూకంపం 7.2 తీవ్రతతో భూమిని వణికిస్తూ, విధ్వంసాన్ని సృష్టిస్తున్న తరుణంలోనే, దాని అంతర్గత శక్తి వల్ల డోమినో ఎఫెక్ట్ అంటే వరుస ప్రకంపనల ప్రభావం ఏర్పడింది. ఆ ప్రకంపనల మధ్యలోనే, అంతకంటే పెద్దదైన రెండవ పగులు భూగర్భంలో చీలుకుంటూ వచ్చి 7.5 తీవ్రత గల భూకంపాన్ని సృష్టించింది. అంటే, మొదటి ప్రకంపనల ఉధృతి తగ్గకముందే ఈ రెండో విపత్తు దానిలోనే విలీనమైపోయింది.

అంతర్జాతీయ భౌగోళిక విశ్లేషణ ... వెనిజులాకు పొంచివున్న ముప్పు

గత ఏడాది సెప్టెంబర్ 2025లో కూడా వెనిజులా వరుసగా 6.2, 6.3 తీవ్రతతో కూడిన భూకంపాలతో దెబ్బతింది. అయితే, ప్రస్తుత విపత్తు ఆ నష్టాన్ని మించిపోయింది. రానున్న రోజుల్లో లేదా వారాల్లో ఈ ప్రాంతంలో 6.5 తీవ్రతతో కూడిన శక్తివంతమైన ఆఫ్టర్‌షాక్స్ అంటే తదుపరి ప్రకంపనలు వచ్చే అవకాశం ఉందని, కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది 7.5 తీవ్రతను కూడా దాటవచ్చని USGS హెచ్చరించింది. ఇప్పటికే తీవ్రమైన అంతర్జాతీయ ఆంక్షలు, అంతర్గత రాజకీయ అస్థిరతతో సతమతమవుతున్న వెనిజులా లాంటి దేశానికి, ఈ స్థాయి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం కోలుకోలేని దెబ్బ. ఈ విపత్తు ప్రభావం లాటిన్ అమెరికా భౌగోళిక రాజకీయాలపై, అంతర్జాతీయ సహాయక చర్యల వ్యూహాలపై ఖచ్చితంగా పడనుందని అంతర్జాతీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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