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Earthquake: ఇలాంటి భూకంపాలతో తస్మాత్‌ జాగ్రత్త... మనుగడ కష్టమేనంటున్న నిపుణులు

వెనిజులా భారీ భూకంపం తర్వాత మెగా భూకంపాల వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏర్పడే ప్రమాదాలపై నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. టెక్టోనిక్ ప్లేట్లు, ఆఫ్టర్‌షాక్స్ వలన గ్లోబల్ సప్లై చైన్, ఆర్థిక అంశాలపై ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Balachander
Published on: 26 Jun 2026 2:16 PM IST
Earthquake: ఇలాంటి భూకంపాలతో తస్మాత్‌ జాగ్రత్త... మనుగడ కష్టమేనంటున్న నిపుణులు
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Earthquake: ఇటీవల జూన్ 24న వెనిజులాలో కేవలం కొన్ని సెకన్ల వ్యవధిలో సంభవించిన 7.2 , 7.5 తీవ్రత కలిగిన జంట భూకంపాలు, ప్రకృతి వైపరీత్యాల సరిహద్దులపై సరికొత్త చర్చకు దారితీశాయి. ఈ మహా భూకంపం కేవలం లాటిన్ అమెరికా దేశాలను వణికించడమే కాకుండా, వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న అంతర్జాతీయ చమురు సరఫరా వ్యవస్థలను, భారత్ వంటి పెద్ద దేశాల ఆర్థిక ప్రయోజనాలను సైతం దెబ్బతీసింది. ఆధునిక ప్రపంచంలో ఒక చోట వచ్చే భూకంపం అంతర్జాతీయ రాజకీయాలను, వాణిజ్యాన్ని ఎలా శాసించగలదో ఈ ఘటన నిరూపించింది. అయితే, దీనికంటే భయంకరమైన కోణాన్ని భూగర్భ శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పుడు తెరపైకి తెస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో రాబోయే భూకంపాల ప్రభావం స్థానికంగా మాత్రమే ఉండదని, అవి వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో గొలుసుకట్టు విపత్తులను సృష్టించి మానవ మనుగడకే ముప్పుగా మారుతాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

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శాస్త్రవేత్తల విశ్లేషణ ప్రకారం, కోట్లాది సంవత్సరాల క్రితం జురాసిక్ యుగంలో రాక్షసబల్లులు అంతరించిపోవడానికి కేవలం అంతరిక్షం నుండి వచ్చిన ఉల్కాపాతం మాత్రమే కారణం కాదు. ఆ ఉల్కాపాతం భూమిని బలంగా ఢీకొట్టినప్పుడు సృష్టించబడిన రిక్టర్ స్కేలుపై 10 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ తీవ్రత కలిగిన మెగా భూకంపాలే అసలు కారణం. ఉల్కాపాతం జరిగిన ప్రదేశానికి వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న భూభాగాల్లో కూడా భూమి చీలిపోయింది. సముద్రాల మధ్యలో ఉన్న టెక్టోనిక్ ప్లేట్లు కదలడం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా అగ్నిపర్వతాలు బద్దలై, శతాబ్దాల పాటు సూర్యకాంతి భూమికి చేరకుండా దట్టమైన పొగ కమ్మేసింది. ప్రస్తుత వెనిజులా జంట భూకంపాల సరళిని గమనిస్తే, రాబోయే కాలంలో ఇటువంటి ‘సూపర్ క్వేక్స్’ గనుక సంభవిస్తే ఆధునిక మానవ నాగరికత కూడా క్షణాల్లో తుడిచిపెట్టుకుపోయే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

అంతర్జాతీయ భౌగోళిక రాజకీయం.. తస్మాత్ జాగ్రత్త!

నేడు గ్లోబల్ సప్లై చైన్ అంతా ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉంది. వెనిజులాలో వచ్చిన భూకంపం వల్ల అక్కడి ‘లా గ్వైరా’ రేవు మూతపడటంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలపై ప్రభావం పడింది. రాబోయే రోజుల్లో 6.5 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ తీవ్రతతో ఆఫ్టర్‌షాక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందని అమెరికా భూగర్భ సర్వే ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. ఈ పరిణామాలు కేవలం ఆస్తి, ప్రాణ నష్టంతో ఆగిపోవు. ఆర్థిక వ్యవస్థల పతనం, ఆహార కొరత, వలసల సంక్షోభం వంటి అంతర్జాతీయ రాజకీయ అలజడులకు దారితీస్తాయి. ప్రకృతి ఇస్తున్న ఈ భౌగోళిక హెచ్చరికలను గ్లోబల్ లీడర్లు ఇప్పటికైనా గుర్తించకపోతే, మానవ మనుగడ తీవ్రమైన సంక్షోభంలో పడటం ఖాయమని నిపుణులు కుండబద్దలు కొడుతున్నారు.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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