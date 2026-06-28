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Venezuela Earthquake : 1430 మంది మృతి, 69 వేల మంది గల్లంతు.. వెనిజులాకు సాయంగా రంగంలోకి 20 దేశాలు

Venezuela Earthquake : వెనిజులాలో వచ్చిన 7.2, 7.5 తీవ్రత గల వరుస భూకంపాల వల్ల 1430 మంది మరణించారు. 69 వేల మంది గల్లంతవగా, వారిని కాపాడేందుకు 20 దేశాల రెస్క్యూ టీమ్స్ రంగంలోకి దిగాయి.

CR Reddy
Published on: 28 Jun 2026 9:44 AM IST
Venezuela Earthquake
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Venezuela Earthquake

Venezuela Earthquake : దక్షిణ అమెరికా దేశమైన వెనిజులాలో ప్రకృతి బీభత్సం సృష్టించింది. ఒకదాని వెనుక ఒకటిగా వచ్చిన రెండు శక్తివంతమైన భూకంపాలు ఆ దేశాన్ని అతలాకుతలం చేశాయి. రిక్టర్ స్కేలుపై వీటి తీవ్రత 7.2, 7.5గా నమోదైంది. ఈ ఘోర విపత్తు సంభవించి మూడు రోజులు గడుస్తున్నా.. అక్కడ పరిస్థితి ఇంకా భయానకంగానే ఉంది. ఇప్పటివరకు అందిన సమాచారం ప్రకారం 1,430 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, సుమారు 68,900 మందికి పైగా ప్రజలు కానరాకుండా పోయారు. వారంతా కూలిపోయిన భవనాల శిథిలాల కింద చిక్కుకుని ఉంటారని భావిస్తున్నారు.

రంగంలోకి దిగిన అంతర్జాతీయ రెస్క్యూ టీమ్స్

సమయం గడుస్తున్న కొద్దీ శిథిలాల కింద ఉన్నవారు ప్రాణాలతో బయటపడే అవకాశాలు తగ్గిపోతుండటంతో రెస్క్యూ ఆపరేషన్లను వేగవంతం చేశారు. వెనిజులాను ఆదుకునేందుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 20 దేశాలు ముందుకొచ్చాయి. అమెరికా, మెక్సికో, బ్రెజిల్, ఫ్రాన్స్, ఎల్ సాల్వడార్ వంటి దేశాల నుంచి 2,000 మందికి పైగా నిపుణులైన రెస్క్యూ సిబ్బంది ప్రత్యేక విమానాల్లో వెనిజులా చేరుకున్నారు. శనివారం నాటికే 17 విమానాల్లో భారీ యంత్రాలు, అత్యాధునిక శోధన పరికరాలు, శిథిలాల్లో ఉన్న మనుషులను గుర్తించే స్నిఫర్ డాగ్స్‌తో విదేశీ బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి.

చేతులతోనే మట్టిని తవ్వుతున్న స్థానికులు

ఈ భూకంపం వల్ల అత్యధికంగా నష్టపోయింది లా గ్వైరా రాష్ట్రం. ఇక్కడ వందలాది భవనాలు నేలమట్టమయ్యాయి. తమ వారు బతికే ఉంటారనే చిన్న ఆశతో స్థానిక ప్రజలు గుండె నిబ్బరంతో శిథిలాలను తొలగిస్తున్నారు. భారీ యంత్రాలు వచ్చే వరకు ఆగకుండా చేతులతో, పారలతో, తాళ్లతో శిథిలాలను పక్కకు జరుపుతున్నారు. కూలిపోయిన బిల్డింగుల పైకి ఎక్కి, లోపల ఎవరైనా ఉంటే పలికేలా తమ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను గట్టిగా అరుస్తూ పిలుస్తున్నారు. అక్కడ ఎటు చూసినా దుమ్ము ధూళి, తీవ్రమైన ఎండ, మరోవైపు మృతదేహాల నుంచి వస్తున్న కుళ్లిన వాసనల మధ్యే రెస్క్యూ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి.

ప్రభుత్వ తీరుపై వెల్లువెత్తుతున్న ప్రజా ఆగ్రహం

ఇంత పెద్ద విపత్తు జరిగినా ప్రభుత్వం, సైన్యం, స్థానిక యంత్రాంగం సరిగ్గా స్పందించలేదని ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భూకంపం వచ్చిన మొదటి కొన్ని గంటలు అత్యంత కీలకమైనవని, కానీ ఆ సమయంలో ప్రభుత్వ సాయం ఎక్కడా కనిపించలేదని స్థానికులు మండిపడుతున్నారు. "రాత్రి వేళల్లో శిథిలాల కింద నుంచి చాలా మంది ప్రాణాలతో కేకలు వేశారు, కానీ వారిని కాపాడేందుకు సకాలంలో సిబ్బంది రాలేదు" అని మిలేడి రొమేరో అనే మహిళ కన్నీరుమున్నీరైంది. కొందరు అధికారులు కేవలం ఫోటోలకు పోజులిచ్చి వెళ్ళిపోతున్నారని, తామే స్వయంగా మూడు రోజులుగా సహాయక చర్యల్లో పాల్గొంటున్నామని యేసన్ మార్కానో అనే యువకుడు ఆరోపించారు. ఒకచోట కోపోద్రిక్తులైన ప్రజలు ప్రభుత్వ జెసిబి యంత్రాన్ని కూడా అడ్డుకున్నారు.

60 లక్షల మందిపై భూకంప ప్రభావం

ఐక్యరాజ్యసమితి నివేదికల ప్రకారం.. భూకంపం సంభవించిన మొదటి 48 నుంచి 72 గంటలు ఎవరినైనా బతికించడానికి చాలా ముఖ్యమైనవి. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారికి గాలి, నీరు అందుతుంటే మరికొన్ని రోజుల పాటు ప్రాణాలు నిలిచే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ మైగ్రేషన్ (IOM) అంచనా ప్రకారం, ఈ విపత్తు వల్ల దాదాపు 60 లక్షల మంది ప్రజలు నిరాశ్రయులయ్యారు. ఇందులో కేవలం రాజధాని కరాకస్ నగరంలోనే 20 లక్షల మంది బాధితులు ఉన్నారు. భూకంప కేంద్రం భూమికి చాలా తక్కువ లోతులో ఉండటం, అలాగే రెండు పెద్ద భూకంపాలు చాలా తక్కువ సమయం వ్యవధిలో రావడమే ఈ స్థాయి వినాశనానికి కారణమని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. దీనికి తోడు శనివారం మళ్లీ 4.8 తీవ్రతతో వచ్చిన ఆఫ్టర్ షాక్ (భూప్రకంపన) ప్రజలను మరింత భయాందోళనలకు గురిచేసింది.

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CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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