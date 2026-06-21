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US-Iran Peace Talks : ఇరాన్‌కు బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చిన యూఎస్

US-Iran Peace Talks : అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య స్విట్జర్లాండ్‌లో చారిత్రాత్మక శాంతి చర్చలు ప్రారంభమయ్యాయి. అణు కేంద్రాల ఐరాస తనిఖీలకు బదులుగా 6 బిలియన్ డాలర్లు విడుదల చేయడానికి యూఎస్ అంగీకరించింది.

CR Reddy
Published on: 21 Jun 2026 11:12 AM IST
US-Iran Peace Talks
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US-Iran Peace Talks

US-Iran Peace Talks : గ్లోబల్ పాలిటిక్స్‌లో ఎంతో ప్రాధాన్యత కలిగిన ఒక కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య స్విట్జర్లాండ్‌లోని బర్గెన్‌స్టాక్ రిసార్ట్‌లో శాంతి చర్చల మొదటి రౌండ్ అధికారికంగా ప్రారంభం కానుంది. గత వారం ఇరు దేశాల మధ్య కుదిరిన తాత్కాలిక అంతరిక్ష పీస్ ప్యాక్ ఆధారంగా ఈ సమావేశం జరుగుతోంది. మిడిల్ ఈస్ట్‌లో శాశ్వత శాంతిని నెలకొల్పేందుకు, ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న విభేదాలను తొలగించేందుకు ఈ ఒప్పందం ద్వారా 60 రోజుల గడువును విధించుకున్నారు.

6 బిలియన్ డాలర్ల విడుదల, అణు కేంద్రాల తనిఖీలు

ఈ మొదటి రౌండ్ చర్చల్లో అమెరికా ఒక ప్రధానమైన డిమాండ్‌ను ఇరాన్ ముందు ఉంచింది. ఇరాన్ తమ దేశంలోని అణు కేంద్రాలను ఐక్యరాజ్యసమితి పరిశీలకుల తనిఖీలకు అనుమతించాలని కోరుతోంది. గతంలో జూన్ 2025లో ఇక్కడ ఆఖరిసారిగా తనిఖీలు జరిగాయి. దీనికి గనుక ఇరాన్ ఒప్పుకుంటే.. ఖతార్ బ్యాంకుల్లో స్తంభించిపోయిన ఇరాన్‌కు చెందిన 6 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ.50 వేల కోట్లు) నిధులను విడుదల చేయడానికి వాషింగ్టన్ సిద్ధంగా ఉందని తెలిపింది. ఈ నిధులను ఇరాన్ ప్రజల ఆహారం, మందులు, ఇతర మానవీయ అవసరాల కోసం మాత్రమే ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది.

చర్చల్లో పాల్గొంటున్న ఇరుదేశాల ప్రతినిధులు, పాకిస్తాన్ మధ్యవర్తిత్వం

ఈ హై-ప్రొఫైల్ సమావేశంలో అమెరికా తరపున వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వెన్స్ నేతృత్వం వహిస్తున్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఈ చర్చల ద్వారా ఒక బలమైన అంతర్జాతీయ ఫ్రేమ్‌వర్క్ తయారు చేయడమే తమ లక్ష్యమని, ఇరాన్ అణు కార్యక్రమం, ఇజ్రాయెల్-లెబనాన్ సరిహద్దు ఘర్షణల పరిష్కారానికి ఇది దోహదపడుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఇరాన్ తరపున విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ, పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బాఘేర్ గాలిబాఫ్, సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్ అబ్దోల్నాసర్ హెమ్మతీలు హాజరవుతున్నారు. విశేషం ఏంటంటే.. ఈ చర్చల్లో పాకిస్తాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్, ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్ కూడా మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు వల్ల ముప్పు ఉందా?

ఈ శాంతి చర్చలు ఒకవైపు జరుగుతున్నప్పటికీ.. అమెరికా నిఘా సంస్థలు ఒక షాకింగ్ హెచ్చరికను జారీ చేశాయి. ఇజ్రాయెల్ ప్రధాన మంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు ఈ శాంతి ప్రక్రియకు అడ్డంకులు సృష్టించే అవకాశం ఉందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఇజ్రాయెల్‌లో ఉన్న అంతర్గత రాజకీయ ఒత్తిళ్ల కారణంగా నెతన్యాహు లెబనాన్‌లోని హిజ్బుల్లా ఉగ్రవాదులపై సైనిక చర్యలను కొనసాగించాలని భావిస్తున్నారు. ఒకవేళ ఇజ్రాయెల్ కనుక దాడులు తీవ్రం చేస్తే.. అది నేరుగా ఈ అమెరికా-ఇరాన్ శాంతి చర్చలపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపే ప్రమాదం ఉంది.

హర్ముజ్ జలసంధిపై డోనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు

మిడిల్ ఈస్ట్ సంక్షోభంలో అత్యంత కీలకమైన హర్ముజ్ జలసంధి పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ 60 రోజుల శాంతి చర్చల కాలంలో హర్ముజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణించే ఎలాంటి అంతర్జాతీయ వాణిజ్య నౌకలపై అమెరికా ఎలాంటి సుంకాలను విధించబోదని స్పష్టం చేశారు. అయితే, ఒకవేళ ఈ 60 రోజుల గడువులోగా శాంతి ఒప్పందం సఫలం కాకపోతే.. భవిష్యత్తులో అమెరికా కఠినమైన చార్జీలను విధిస్తుందని ఇరాన్‌ను హెచ్చరించారు. ఈ చర్చల ఫలితం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై, చమురు ధరలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపనుంది.

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CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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