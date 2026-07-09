US Iran War : ఇరాన్పై అమెరికా ముప్పేట దాడి.. వరుసగా రెండో రోజు కూడా బాంబుల వర్షం
US Iran War : ఇరాన్పై అమెరికా వరుసగా రెండో రోజు కూడా భారీ బాంబుల వర్షం కురిపించింది. డోనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హోర్ముజ్లో ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి.
US Iran War : అంతర్జాతీయంగా అత్యంత కీలకమైన స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హోర్ముజ్ జలమార్గంలో సరకు రవాణా నౌకలపై జరిగిన దాడులకు ప్రతిచర్యగా అమెరికా సైన్యం ఇరాన్పై విరుచుకుపడింది. వరుసగా రెండో రోజు కూడా ఇరాన్ సైనిక స్థావరాలపై అమెరికా దళాలు భారీగా బాంబుల వర్షం కురిపించాయి. ఈ సైనిక చర్యతో ఇరు దేశాల మధ్య యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది. మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్ను ఉద్దేశించి అత్యంత కఠినమైన పదజాలంతో హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఒకవేళ ఇరాన్ తన దూకుడు స్వభావాన్ని మార్చుకోకపోతే, రాబోయే రోజుల్లో పరిస్థితులు మరింత దారుణంగా తయారవుతాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్ ట్రూత్ సోషల్ ద్వారా ఈ విషయాలను వెల్లడిస్తూ, ఇరాన్ చేసిన తప్పుకు ఇది కేవలం ప్రారంభం మాత్రమేనని హెచ్చరించారు.
అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ యాక్షన్ ప్లాన్ షురూ
బుధవారం జరిపిన దాడుల తర్వాత గురువారం తెల్లవారుజామున కూడా అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ ఇరాన్ రక్షణ వ్యవస్థలపై అదనపు వైమానిక దాడులను మొదలుపెట్టింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆదేశాల మేరకే ఈ దాడులు జరుగుతున్నట్లు కమాండ్ స్పష్టం చేసింది. అంతర్జాతీయ జలమార్గాల్లో స్వేచ్ఛా రవాణాకు ఆటంకం కలిగిస్తున్న ఇరాన్ సామర్థ్యాన్ని పూర్తిగా తుడిచిపెట్టడమే తమ లక్ష్యమని పేర్కొంది. ఏ దేశానికైనా చెందిన మర్చంట్ నౌకలు లేదా అందులోని సిబ్బందిపై ఇరాన్ ఎలాంటి దాడులు చేసినా.. అమెరికా ఊరుకోదని, అందుకు నేరుగా ఇరాన్ ప్రభుత్వమే పూర్తి బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని ఎక్స్ వేదికగా అమెరికా సైనిక విభాగం ప్రకటించింది.
బందర్ అబ్బాస్, సిరీక్ నగరాల్లో దద్దరిల్లిన బాంబు పేలుళ్లు
ఓమన్ తీరానికి సమీపంలో పలు వ్యాపార నౌకలపై ఇరాన్ క్షిపణులతో దాడులు చేసిన ఒక రోజు తర్వాత అమెరికా ఈ ప్రతీకార చర్యకు దిగింది. అమెరికాకు చెందిన అత్యాధునిక యుద్ధ విమానాలు, క్షిపణులు ఇరాన్లోని ప్రధాన రేవు పట్టణాలు, సైనిక బేస్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు నిర్వహించాయి. ఇరాన్ ప్రభుత్వ అధికారిక మీడియా కూడా దేశంలోని దక్షిణ తీర ప్రాంతాలలో భారీ పేలుళ్లు సంభవించినట్లు ధృవీకరించింది. ముఖ్యంగా వ్యూహాత్మకంగా ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉన్న బందర్ అబ్బాస్ నౌకాశ్రయం, అలాగే సిరీక్ అనే తూర్పు తైల ప్రాంత తీర నగరంలో వరుస పేలుళ్ల శబ్దాలు వినిపించడంతో స్థానిక ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు.
మాట వినకపోతే ఆయిల్ ప్లాంట్లను పేల్చేస్తాం
వైట్ హౌస్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, అమెరికా ఈసారి సుదీర్ఘ కాలం పాటు సాగే యుద్ధాన్ని కోరుకోవడం లేదు. ఏది జరిగినా చాలా వేగంగా, కొన్ని రోజుల్లోనే ముగిసిపోతుందని డోనాల్డ్ ట్రంప్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అయితే, ఇరాన్ కనుక తన మొండివైఖరిని వీడకపోతే ఆ దేశాన్ని పూర్తిగా ఆర్థికంగా, మౌలికంగా దెబ్బతీస్తామని ఆయన బెదిరించారు. ఇరాన్లోని ప్రధాన విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలు, మంచినీటిని సరఫరా చేసే భారీ డిసాలినేషన్ ప్లాంట్లను బాంబులతో పేల్చివేస్తామని హెచ్చరించారు. అంతేకాకుండా ఇరాన్ దేశానికి ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా ఉన్న ఖార్గ్ ద్వీపంలోని అతిపెద్ద చమురు ఉత్పత్తి కేంద్రాన్ని కూడా అమెరికా సైన్యం తన ఆధీనంలోకి తీసుకుంటుందని ట్రంప్ ఇరాన్ పాలకులకు గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చారు.