Typhoon Bavi : ప్రకృతి ప్రకోపం.. ‘బావీ’ టైఫూన్ ధాటికి అతలాకుతలమవుతున్న మూడు దేశాలు
Typhoon Bavi : భీకరమైన 'బావీ' టైఫూన్, భారీ వరదలు ప్రపంచ దేశాలను వణికాస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా చైనా, తైవాన్, తజికిస్తాన్ దేశాల్లో ప్రకృతి ప్రకోపానికి లక్షలాది మంది నిరాశ్రయులయ్యారు.
Typhoon Bavi : ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాతావరణ మార్పులు సృష్టిస్తున్న విలయం సామాన్యులను అతలాకుతలం చేస్తోంది. భీకరమైన బావీ తుఫాను కారణంగా ప్రపంచంలోని మూడు ప్రధాన దేశాలైన చైనా, తైవాన్, తజికిస్తాన్లు ప్రస్తుతం దారుణంగా ప్రభావితమయ్యాయి. ఈ దేశాల్లో వరదలు ఎంత భయంకరంగా విరుచుకుపడుతున్నాయంటే, నివసించడానికి ఇళ్లు లేక లక్షలాది మంది ప్రజలు రోడ్డున పడ్డారు. తమ ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి చేతికి దొరికిన వస్తువులను తీసుకుని, ఇళ్లను, నగరాలను వదిలి సురక్షిత ప్రాంతాలకు పరుగులు తీస్తున్నారు. సమయానికి బయటపడలేక వరదలో చిక్కుకుపోయిన వారిపై జలప్రళయం మృత్యువులా దాడి చేస్తోంది. వరద సుడిగుండంలో చిక్కుకున్న లక్షలాది మంది ప్రజల ప్రాణాలు ఇప్పుడు కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయి.
వరద గుప్పిట్లో చైనా
ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యం సృష్టిస్తున్న సముద్ర కెరటాల ఉధృతికి చైనా, తైవాన్, తజికిస్తాన్ నగరాలు క్రమంగా సర్వనాశనమవుతున్నాయి. తుఫాను మార్గంలో అడ్డువచ్చిన ప్రతిదీ క్షణాల్లో తలకిందులైపోతోంది. భారీ వర్షాల అనంతరం వచ్చిన వరదలు ప్రపంచంలోని పలు దేశాల్లో విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నప్పటికీ, ఈ జలప్రళయం అత్యంత క్రూరమైన రూపం చైనాపైనే పడింది. చైనాలోని అనేక రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే ఎమర్జెన్సీ విధించారు. ముఖ్యంగా అక్కడి గుయాంగ్జీ ప్రాంతం వరద నీటితో పూర్తిగా మునిగిపోయింది. ప్రాణాలు దక్కించుకోవడానికి ప్రజలు తమ ఇళ్ల పైకప్పులపైకి చేరి సహాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. వరద వేగం ఎంత బలంగా ఉందంటే, ఎంతటి బలమైన ఆనకట్టలైనా దాని ముందు నిలబడలేక కొట్టుకుపోతున్నాయి.
భయపెడుతున్న వరద నీరు
చైనాలోని గుయాంగ్జీలో కేవలం ఇళ్లు మాత్రమే కాకుండా, అనేకమంది మనుషులు, మూగజీవాలు కూడా ఈ వరద నీటిలో కొట్టుకుపోయి ప్రాణాలు కోల్పోయాయి. దీనికి తోడు అక్కడ ఒక పాముల పెంపకం కేంద్రం వరద నీటిలో మునిగిపోవడంతో, అందులోని సుమారు 900 పాములు వరద నీటిలో కలిసిపోయాయి. ఇప్పుడు ఆ నగరాల్లోని వీధుల్లో, నివాస ప్రాంతాలలో పాములు యథేచ్ఛగా ఈదుకుంటూ తిరుగుతుండటంతో జనం తీవ్ర భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. చైనాలోని ఒక ప్రాంతం మాత్రమే కాకుండా, అనేక రాష్ట్రాలు ఈ భీకర వరదలకు సర్వనాశనమయ్యాయి. ప్రస్తుతం అక్కడ నీటికి, మనిషి జీవితానికి మధ్య ఒక పెద్ద యుద్ధమే జరుగుతోంది. ఈ పోరాటంలో మనుషులు తమ ప్రాణాలను కోల్పోతూ ఓడిపోతున్నారు.
انهيار سد في الصين يتسبب بفرار 900 ثعبان من مزرعة والسلطات تحذر المواطنين بعد تسرب أفاعٍ سامة منها الكوبرا إلى المناطق المحيطة. pic.twitter.com/XKwMhIKM0t— موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) July 10, 2026
తైవాన్, తజికిస్తాన్లలో విరిగిపడ్డ కొండచరియలు
ఇక సుచియాన్ పరిధిలోని లెషన్ నగరం కూడా పూర్తిగా ఈ భయంకరమైన వరద గుప్పిట్లో చిక్కుకుంది. రోడ్లపై ఉన్న కార్లు, ఇతర వాహనాలు నీటి ప్రవాహంలో ఎండుటాకుల్లా కొట్టుకుపోతున్నాయి. వరద నీటి ప్రవాహానికి అడ్డొచ్చిన ప్రతి వస్తువు జలసమాధి అవుతోంది. చైనాలో వరదలతో పాటు బావీ తుఫాను తీవ్రమైన గాలితో జెజియాంగ్ ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా అతలాకుతలం చేసింది. ఈ ప్రకృతి విలయం కేవలం చైనాకే పరిమితం కాలేదు. పొరుగునే ఉన్న తైవాన్, తజికిస్తాన్ దేశాలు కూడా ప్రకృతి కోపానికి బలైపోతున్నాయి. తైవాన్లో బలమైన ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురవడంతో ఎటు చూసినా శ్మశాన నిశ్శబ్దం, విధ్వంసమే కనిపిస్తోంది. తజికిస్తాన్లో భారీ వర్షాల కారణంగా వరదలతో పాటు కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. ఈ కొండచరియల శిథిలాల కింద పడి వందలాది దుకాణాలు, ఇళ్లు, వాహనాలు పూర్తిగా నలిగిపోయాయి.
నిలిచిపోయిన సహాయక చర్యలు
చైనా, తైవాన్ లేదా తజికిస్తాన్.. ఈ మూడు దేశాల్లోనూ వరదలు సృష్టిస్తున్న తాండవం ఏ స్థాయిలో ఉందంటే, అక్కడి ప్రభుత్వాలు, స్థానిక యంత్రాంగాలు కనీసం సహాయక చర్యలు కూడా చేపట్టలేకపోతున్నాయి. వరద నీరు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో బాధితుల వద్దకు బోట్లు లేదా హెలికాప్టర్లు వెళ్లే పరిస్థితి కూడా లేకుండా పోయింది. సరైన సమయానికి ఆహారం, సురక్షిత నీరు, వైద్య సహాయం అందకపోవడం వల్ల వేలాది, లక్షలాది మంది అమాయక ప్రజల ప్రాణాలు గాల్లో దీపాల్లా మారాయి.