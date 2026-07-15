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హోర్ముజ్ కార్గోపై 20% రుసుమా..? ట్రంప్ ప్రతిపాదనపై సందేహాలు

హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా వెళ్లే కార్గోపై 20% రుసుము వసూలు చేస్తామని ట్రంప్ ప్రకటించారు. దీనిపై అంతర్జాతీయ చట్టపరమైన చర్చ మొదలైంది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 15 July 2026 1:30 AM IST
Trumps 20% Hormuz Cargo Fee Plan Is It Legal
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Trump's 20% Hormuz Cargo Fee Plan Is It Legal

హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా వెళ్లే సరుకు రవాణాపై 20 శాతం కార్గో రుసుము వసూలు చేస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించడం అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశమైంది. ఇరాన్‌తో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం విఫలమైన నేపథ్యంలో ట్రంప్ ఈ ప్రతిపాదన చేశారు. అయితే అంతర్జాతీయ సముద్ర చట్టాల ప్రకారం అమెరికాకు అలాంటి రుసుము విధించే అధికారం ఉందా అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి.

ట్రంప్ ఏమన్నారు?

హోర్ముజ్ జలసంధి భద్రతను అమెరికా కాపాడుతోందని, అందుకే ఆ మార్గంలో రవాణా అయ్యే అన్ని కార్గోపై 20 శాతం రుసుము వసూలు చేస్తామని ట్రంప్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించారు. అయితే ఈ రుసుమును ఎలా అమలు చేస్తారు, దానికి ఏ చట్టాన్ని ఆధారంగా తీసుకుంటారనే విషయంపై ఆయన స్పష్టత ఇవ్వలేదు.

అమెరికా వైఖరిలో మార్పు?

గత నెలలో అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో మాట్లాడుతూ అంతర్జాతీయ జలమార్గాలను ఉపయోగించేందుకు ఏ దేశానికీ రుసుము విధించే హక్కు లేదని స్పష్టం చేశారు. అయితే ఇప్పుడు ట్రంప్ చేసిన ప్రకటనతో అమెరికా వైఖరిలో మార్పు వచ్చిందా అనే చర్చ మొదలైంది.

అంతర్జాతీయ చట్టం ఏం చెబుతోంది?

అంతర్జాతీయ సముద్ర చట్టాల ప్రకారం హోర్ముజ్ వంటి అంతర్జాతీయ జలసంధుల గుండా ప్రయాణించేందుకు సాధారణంగా రుసుము వసూలు చేయరాదు. పైలటింగ్‌, టగ్‌బోట్‌, పోర్టు సేవలు వంటి ప్రత్యేక సేవలకు మాత్రమే పరిమిత రుసుము విధించే అవకాశం ఉంటుంది. కేవలం జలసంధిని దాటుతున్నందుకు కార్గోపై శాతం వారీగా రుసుము విధించే నిబంధన లేదు.

ప్రపంచంపై ప్రభావం

ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో సుమారు 20 శాతం హోర్ముజ్ జలసంధి ద్వారానే సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ ప్రతిపాదన అమల్లోకి వస్తే అంతర్జాతీయ రవాణా వ్యయం పెరగడంతో పాటు చమురు ధరలపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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