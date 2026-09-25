Trump Xi : చైనా అధ్యక్షుడికి ట్రంప్ ప్రత్యేక విందు... షి జిన్పింగ్ని ఎందుకింతలా పొడుగుతున్నాడు
చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్కు ట్రంప్ వైట్హౌస్లో ప్రత్యేక స్టేట్ డిన్నర్ ఏర్పాటు చేశారు. 130 మందికి పైగా అతిథులు, టెక్ దిగ్గజాల హాజరు, అమెరికా-చైనా వాణిజ్య సంబంధాల గురించి తెలుసుకుందాం.
Trump Xi : అమెరికా–చైనా సంబంధాల్లో మరో కీలక ఘట్టం చోటుచేసుకుంది. మూడు రోజుల అమెరికా పర్యటనలో భాగంగా చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ వాషింగ్టన్ చేరుకోగా.. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఆ తర్వాత ఇరు దేశాధినేతల మధ్య జరిగిన చర్చలు వాణిజ్యం నుంచి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వరకు పలు కీలక అంశాల చుట్టూ సాగాయి. అయితే వీటన్నింటికంటే ఎక్కువగా చర్చకు వచ్చిన విషయం మాత్రం వైట్హౌస్లో షీ జిన్పింగ్ దంపతుల కోసం ట్రంప్ ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక స్టేట్ డిన్నర్. వైట్హౌస్ ఈస్ట్ రూమ్లో జరిగిన ఈ విందుకు 130 మందికి పైగా అతిథులు హాజరయ్యారు. ట్రంప్, ఫస్ట్ లేడీ మెలానియా ట్రంప్ చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్, ఆయన సతీమణి పెంగ్ లియువాన్కు ఆతిథ్యం ఇచ్చారు. అమెరికా తరఫున రాజకీయ ప్రముఖులతో పాటు టెక్నాలజీ, వ్యాపార రంగానికి చెందిన దిగ్గజాలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనడం ఈ విందుకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం తెచ్చింది.
టెక్ దిగ్గజాలతో నిండిన అతిథుల జాబితా
ఈ విందులో అమెరికా టెక్నాలజీ రంగం నుంచి ప్రముఖులు కనిపించారు. అమెజాన్ వ్యవస్థాపకుడు జెఫ్ బెజోస్, టెస్లా అధినేత ఎలాన్ మస్క్, ఎన్విడియా సీఈఓ జెన్సెన్ హువాంగ్, ఓపెన్ఏఐ సీఈఓ సామ్ ఆల్ట్మన్, యాపిల్ సీఈఓ టిమ్ కుక్ వంటి పేర్లు అతిథుల జాబితాలో ఉన్నాయి. ఎన్విడియా, యాపిల్, మెటా, ఓపెన్ఏఐ వంటి ప్రపంచంలోని ప్రముఖ టెక్ సంస్థలకు చెందిన ప్రతినిధులు ఒకే వేదికపై కనిపించడం వెనుక అమెరికా–చైనా సంబంధాల్లో టెక్నాలజీ ప్రాధాన్యం ఎంత పెరిగిందో అర్థమవుతోంది. ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, సెమీకండక్టర్లు, అధునాతన కంప్యూటింగ్ వంటి రంగాల్లో అమెరికా–చైనా పోటీ కొనసాగుతున్న సమయంలో ఈ పరిణామం ఆసక్తికరంగా మారింది.
విందులో అమెరికన్–చైనీస్ రుచులు
షీ జిన్పింగ్ దంపతుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన విందులో కూడా రెండు దేశాల సంస్కృతుల కలయిక కనిపించింది. యెల్లో స్క్వాష్ వెలోట్, వైల్డ్ మష్రూమ్స్, ఫ్రెష్ హెర్బ్స్తో కూడిన మొదటి వంటకం తర్వాత సీసేమ్ క్రస్టెడ్ సీ బాస్ను అందించారు. బేబీ బోక్ చోయ్, రోస్టెడ్ గార్డెన్ ఎగ్ప్లాంట్ వంటి వంటకాలను కూడా మెనూలో చేర్చారు. డెజర్ట్లో వెనిల్లా క్రీమియక్స్, సోర్ చెర్రీ కాన్ఫిట్, వాల్నట్ ఫ్రాంగిపేన్తో పాటు హనీ ఐస్క్రీమ్ కూడా ఉంది. అంటే విందు మెనూ కూడా అమెరికన్, చైనీస్ ఆహార సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించేలా రూపొందించారు.
సంగీతంతో ప్రత్యేక కార్యక్రమం
విందు కేవలం ఆహారంతో ముగియలేదు. సంగీత కార్యక్రమాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ట్రంప్ రెండోసారి అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సందర్భంగా ప్రదర్శన ఇచ్చిన టెనార్ క్రిస్టోఫర్ మాచియోతో పాటు మరికొన్ని ప్రముఖ అమెరికన్ మ్యూజికల్ బ్యాండ్లు కార్యక్రమంలో ప్రదర్శనలు ఇచ్చినట్లు వైట్హౌస్ తెలిపింది.
అసలు విషయం.. చైనాకు ఎందుకింత ప్రాధాన్యం?
ఇక్కడే అసలు ప్రశ్న మొదలవుతుంది. గత కొంతకాలంగా అమెరికా–చైనా మధ్య వాణిజ్య పోటీ, టారిఫ్లు, టెక్నాలజీ నియంత్రణలు వంటి అంశాలపై తీవ్ర విభేదాలు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ ట్రంప్ షీ జిన్పింగ్కు ఇంతటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం వెనుక రెండు దేశాల మధ్య ఉన్న ఆర్థిక పరస్పర ఆధారిత సంబంధాలు కీలకంగా కనిపిస్తున్నాయి. చైనా ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో ఒకటి. అమెరికా కంపెనీలకు చైనా భారీ మార్కెట్ కాగా.. చైనాకు కూడా అమెరికా మార్కెట్ అత్యంత కీలకం. టెక్నాలజీ, తయారీ, వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు వంటి అనేక రంగాల్లో ఇరు దేశాల నిర్ణయాలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపగలవు.
అదే సమయంలో చైనా రష్యా నుంచి భారీ స్థాయిలో చమురు దిగుమతులు చేసుకుంటోంది. రష్యాపై అమెరికా విధానాలకు ఇది మరో సున్నితమైన అంశం. అయినప్పటికీ ట్రంప్–షీ భేటీ, ప్రత్యేక విందు చూస్తే.. విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ బీజింగ్తో నేరుగా సంబంధాలు కొనసాగించడం అమెరికాకు వ్యూహాత్మకంగా అవసరమని తెలుస్తోంది. ఇటీవల బ్రిక్స్ సమావేశంలో భారత్ ఇచ్చిన విందుకు షీ జిన్పింగ్ హాజరుకాకపోవడం కూడా ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తావనకు వస్తోంది. అయితే రెండు సందర్భాల రాజకీయ పరిస్థితులు వేర్వేరు కావడంతో వాటిని నేరుగా పోల్చడం కంటే.. అమెరికా–చైనా సంబంధాల్లో ప్రస్తుతం చర్చలు, సంప్రదింపులకు ఇస్తున్న ప్రాధాన్యాన్ని గమనించడం ముఖ్యమైన అంశం. మొత్తంగా చూసుకుంటే... వైట్హౌస్ స్టేట్ డిన్నర్ ఒక సాధారణ విందు కంటే ఎక్కువ. వాణిజ్యం, టెక్నాలజీ, భౌగోళిక రాజకీయాలు, ఇంధన విధానాలు ...ఈ నాలుగు అంశాలు అమెరికా–చైనా సంబంధాలను ఎంతగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయో ఈ ఒక్క కార్యక్రమం మరోసారి ప్రపంచానికి గుర్తు చేసింది.