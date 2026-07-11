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Ukraine: ఉక్రెయిన్‌కు ట్రంప్‌ భారీ గిఫ్ట్‌...రష్యాపై ఒత్తిడి పెరగుతుందా?

రష్యాతో జరుగుతున్న యుద్ధంలో ఉక్రెయిన్‌కు భారీ ఊరట లభించింది. అధునాతన రక్షణ వ్యవస్థ కలిగిన పేట్రియాట్‌ క్షిపణులను స్వయంగా తయారు చేసుకునేందుకు ట్రంప్‌ లైసెన్స్‌ మంజూరు చేశారు.

Balachander
Published on: 11 July 2026 9:03 AM IST
Ukraine: ఉక్రెయిన్‌కు ట్రంప్‌ భారీ గిఫ్ట్‌...రష్యాపై ఒత్తిడి పెరగుతుందా?
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Ukraine: రష్యా-ఉక్రెయిన్ సంక్షోభంలో అంతర్జాతీయ సమీకరణాలను మార్చే ఒక ఊహించని పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ప్రతి రాత్రి రష్యా కురిపిస్తున్న క్షిపణి దాడుల నుండి ఆత్మరక్షణ కోసం ఉక్రెయిన్‌కు పాశ్చాత్య దేశాల ‘పేట్రియాట్’ క్షిపణి వ్యవస్థ ఎంతో అవసరమైంది. ఈ నేపథ్యంలో, టర్కీలో జరిగిన నాటో సదస్సులో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీని కలుసుకుని, అత్యంత ఖరీదైన పేట్రియాట్ క్షిపణులను స్వయంగా తయారుచేసుకునేందుకు ఉక్రెయిన్‌కు చట్టబద్ధమైన లైసెన్స్, సాంకేతికతను అందిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇకపై మాపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు అనే సంకేతాన్ని ఇస్తూ ట్రంప్ ఇచ్చిన ఈ గిఫ్ట్, క్రెమ్లిన్‌పై వ్యూహాత్మక ఒత్తిడిని పెంచే అవకాశం ఉంది. ఈ అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిణామం వెనుక ఉన్న భౌగోళికా రక్షణాంశాలను నిశితంగా పరిశీలిస్తే మూడు కీలక విషయాలు స్పష్టమవుతాయి.

సరికొత్త సాంకేతిక యుద్ధం

ఉక్రెయిన్ ప్రస్తుతం తీవ్రమైన సైనికుల కొరత, ముసాయిదా సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. దీంతో క్షేత్రస్థాయిలో సాంప్రదాయ యుద్ధ పద్ధతులకు కాలం చెల్లిపోయింది. గూగుల్ మాజీ సీఈఓ ఎరిక్ స్మిత్ నేతృత్వంలోని సంస్థ రూపొందించిన ‘హార్నెట్’ వంటి సరికొత్త ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డ్రోన్లు ఇప్పుడు శత్రువుల కదలికలను ఇలెక్ట్రానిక్ జామింగ్‌కు దొరకకుండా గుర్తిస్తున్నాయి. ఈ తరుణంలో అమెరికా క్షిపణి సాంకేతికత లభించడం వల్ల, రాబోయే సంవత్సరంలోనే ఉక్రెయిన్ తన సొంత బాలిస్టిక్ క్షిపణి వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేసుకునే వీలుంటుందని జర్మనీలోని బ్రెమెన్ విశ్వవిద్యాలయ పరిశోధకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

వైమానిక రక్షణలో రష్యా వైఫల్యం

యుద్ధ వ్యూహాలలో రష్యా చేసిన అతిపెద్ద తప్పు ఏమిటంటే... దేశ వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయకుండా కేవలం ఖరీదైన క్షిపణుల తయారీపైనే దృష్టి పెట్టడం. అమెరికా, భారతదేశం కలిపినంత విస్తీర్ణం ఉన్న రష్యా భూభాగాన్ని కాపాడుకోవడం వారి ప్రస్తుత వనరులతో సాధ్యం కావడం లేదు. అందుకే, ఉక్రెయిన్ డ్రోన్లు సరిహద్దులు దాటి సైబీరియాలోని ఓమ్స్క్ నగరంలో ఉన్న రష్యా అతిపెద్ద చమురు శుద్ధి కర్మాగారాన్ని విజయవంతంగా దెబ్బతీయగలిగాయి. యుద్ధం ఇప్పుడు ఆకాశంలో పోటీగా మారిందని జెలెన్స్కీ స్పష్టం చేశారు.

ప్రతీకార దాడులు .... శాంతి చర్చల సందిగ్ధత

అయితే, ఉక్రెయిన్ మాజీ టాప్ జనరల్ వాలెరి జలుజ్ని హెచ్చరించినట్లు, ఈ డ్రోన్ దాడులు మాత్రమే ఉక్రెయిన్‌కు పూర్తి విజయాన్ని చేకూర్చలేవు. ఎందుకంటే రష్యా కూడా అంతే సమానమైన లేదా అంతకంటే ఎక్కువ బలంతో ప్రతీకార దాడులు చేస్తోంది. ఇటీవల కీవ్‌పై ఒకే రాత్రి రష్యా 68 క్షిపణులు, 351 డ్రోన్లతో విరుచుకుపడటంతో 27 మంది పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఉక్రెయిన్ సాధిస్తున్న ఈ సాంకేతిక ఆధిక్యత ప్రస్తుతం అమెరికా వైట్ హౌస్‌ను ఒక కొత్త ఆలోచన వైపు నడిపిస్తోంది. ఉక్రెయిన్ భూభాగాలను రష్యాకు వదిలిపెట్టే బలవంతపు ఒప్పందాల కంటే, తక్షణ కాల్పుల విరమణ దిశగా చర్చలు జరపడానికి అమెరికా సుముఖత చూపుతోంది. కానీ, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ తన పంతాన్ని వీడి ఎప్పుడు చర్చల టేబుల్ ముందుకు వస్తారనేదే ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ సమాజం ముందున్న అతిపెద్ద ప్రశ్న. ఈ ప్రశ్నకు కాలమే సమాధానం చెప్పాలి.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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