మళ్లీ 60 రోజుల యుద్ధమా..? అమెరికా కాంగ్రెస్కు ట్రంప్ వార్ పవర్స్ నోటీసు
ఇరాన్పై సైనిక చర్యను మళ్లీ ప్రారంభించినట్లు ట్రంప్ అమెరికా కాంగ్రెస్కు వార్ పవర్స్ నోటీసు ఇచ్చారు. 60 రోజుల నిబంధనపై చర్చ మొదలైంది.
పశ్చిమాసియాలో మరోసారి ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న వేళ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇరాన్పై అమెరికా సైనిక చర్యను మళ్లీ ప్రారంభించినట్లు ఆయన అమెరికా కాంగ్రెస్కు అధికారికంగా సమాచారం ఇచ్చినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి. ఈ మేరకు వార్ పవర్స్ నోటీసు జారీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
జూలై 7 నుంచి సైనిక చర్య ప్రారంభమైనట్లు నోటీసులో పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. అమెరికా ప్రజల భద్రత, జాతీయ ప్రయోజనాలు, విదేశాంగ విధానాన్ని కాపాడేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నానని ట్రంప్ పేర్కొన్నట్లు నివేదికలు వెల్లడించాయి.
60 రోజుల నిబంధన ఏమిటి?
అమెరికా రాజ్యాంగం ప్రకారం యుద్ధాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించే అధికారం కాంగ్రెస్కే ఉంటుంది. అయితే అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అధ్యక్షుడు సైనిక చర్యకు ఆదేశాలు ఇవ్వవచ్చు. కానీ అలాంటి చర్యపై 48 గంటల్లోగా కాంగ్రెస్కు సమాచారం ఇవ్వాలి. కాంగ్రెస్ అనుమతి లేకుండా గరిష్ఠంగా 60 రోజుల వరకు మాత్రమే సైనిక చర్య కొనసాగించవచ్చు.
ఆ గడువులో కాంగ్రెస్ ఆమోదం లభించకపోతే సైనిక చర్యను నిలిపివేయాలి. అవసరమైతే దళాలను సురక్షితంగా వెనక్కి తీసుకురావడానికి అదనంగా 30 రోజుల గడువు పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
మళ్లీ మొదలైన ఘర్షణలు
ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా సైనిక చర్యలు ప్రారంభించాయి. తొలి దశలో 60 రోజుల గడువు పూర్తయ్యాక పలు దేశాల మధ్యవర్తిత్వంతో అమెరికా–ఇరాన్ మధ్య తాత్కాలిక అవగాహన ఏర్పడింది. దీంతో సైనిక చర్యలు నిలిచిపోయినట్లు అమెరికా ప్రకటించింది.
అయితే తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో కొత్తగా సైనిక చర్య ప్రారంభించేందుకు ట్రంప్ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తున్నట్లు సమాచారం. దీనిపై రాజ్యాంగ నిపుణులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తాత్కాలిక విరామాలను ఆధారంగా చేసుకుని యుద్ధాన్ని కొనసాగించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని వారు విమర్శిస్తున్నారు.